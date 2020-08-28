Участников забега проверят на смекалку и эрудицию Социокультурная акция «Бегущая книга» стартует в России 1 сентября. К забегу уже традиционно присоединятся и сотрудники Владивостокской централизованной библиотечной системы. Начало забега в 12.00, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году акция будет приурочена к двум событиям – Дню знаний и 75-летию отечественной атомной промышленности. Сотрудники муниципальных библиотек краевого центра объединятся в две команды. Первая группа отправится по заранее разработанному маршруту по улицам Первомайского района – от библиотеки № 12 на Калинина, 281 до Мариинского театра. Вторая команда пробежит от парка Победы до кольца «Багратиона» и в обратном направлении – до аллеи Дениса Давыдова.

Забег будет интеллектуальным: по пути участники зададут прохожим вопросы на смекалку и эрудицию. Все вопросы будут касаться Владивостока, книг и чтения. Самых активных горожан ждут призы от Владивостокской централизованной библиотечной системы и электронной библиотеки «ЛитРес».

Отметим, что акция «Бегущая книга» проходит два раза в год – весной и осенью. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о переносе весеннего забега, традиционно посвященного Всероссийскому дню библиотекаря, на сентябрь.

Отдел новостей «В»

Фото Владивостокской централизованной библиотечной системы