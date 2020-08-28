260 первых классов откроются в школах Владивостока 1 сентября Почти 7 тысяч первоклассников краевого центра сядут за парты муниципальных школ в новом учебном году. Это 260 классов 78 образовательных учреждений.

При этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, прием в первые классы до сих пор продолжается.

«Родители, которые по каким-то причинам не успели записать ребенка в школу или переехали в наш город из других регионов, имеют право сделать это до 31 августа, – пояснили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. – Перевести ребенка из одного учебного заведения в другое при наличии свободных мест можно в любое время».

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны представить в школу помимо заявления свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

В случае возникновения спорных вопросов при приеме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Напомним, что 1 сентября все школы и детсады Приморского края начнут работу в обычном режиме. При этом учреждения образования обязаны соблюдать все необходимые меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Справка «В»

Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39. Телефон горячей линии министерства образования Приморского края: 240-07-22.

Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

Отдел новостей «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ