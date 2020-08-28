Можно строить хоть баню, хоть мойку Сразу несколько земельных участков выставила на торги администрация Владивостока. Землю предлагают в аренду как для строительства, так и для целей, не связанных с возведением капитальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, одним из самых перспективных может стать земельный участок площадью 3,4 тыс. кв. м в микрорайоне Снеговая Падь на ул. Адмирала Горшкова, 36 – для строительства гостинично-банного комплекса с объектом общественного питания площадью от 5000 кв. м до 10000 кв. м. Микрорайон давно нуждается в строительстве зданий общественного назначения и расширении сети предприятий услуг.

Как уточнили в управлении муниципальной собственности, специалисты мэрии провели серьезную предварительную работу с участком: оформлен градостроительный план земельного участка, получены технические условия для подключения будущего объекта к сетям электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Это значит, что потенциальный покупатель сразу после заключения договора может приступать к проектированию и строительству.

Срок аренды – 38 месяцев. Начальная арендная плата – 3,45 млн рублей в год. Аукцион объявлен на 17 сентября 2020 года. Заявки можно подавать до 14 сентября.

Также интересный участок предложен мэрией на ул. Ладыгина, 4 – для строительства автомобильной мойки. Площадь земли – 1231 кв. м, площадь будущего объекта может составить от 1,5 до 5 тысяч кв. м. На участок также оформлен градостроительный план, получены технические условия подключения к инженерным сетям. Срок аренды – 32 месяца, начальная цена – 1,225 млн рублей. Аукцион пройдет 29 сентября 2020 года. Заявки принимаются до 24 сентября.

Еще один земельный участок также предназначен для строительства: на ул. Лесной, 10 можно возвести индивидуальный жилой дом. Площадь – 876 кв. м, начальный размер арендной платы – 273,3 тыс. рублей. Аукцион назначен на 8 сентября 2020 года.

Кроме того, несколько участков предлагается для целей, не связанных со строительством. Так, на ул. Рыбацкой, 48а участок площадью 906 кв. м можно использовать для организации бытового обслуживания. Срок аренды – 5 лет, начальный размер арендной платы – 422 тыс. рублей в год. Аукцион объявлен на 15 сентября.

Легкие конструкции для организации бытового обслуживания и общественного питания можно установить и на ул. Русской, 92 – здесь земельный участок сдается в аренду на 5 лет также для целей, не связанных со строительством. Площадь – 2146 кв. м, начальный размер арендной платы – 818 тысяч рублей в год. Аукцион пройдет 22 сентября.

Два участка предложены в аренду для организации автомобильных стоянок. Один из них – в популярном месте у Дома молодежи на пр. 100 лет Владивостоку, 103 (аукцион пройдет 24 сентября).

Второй – на ул. Суворовской, 1 (аукцион – 22 сентября). Начальная цена арендной платы на пр. 100 лет Владивостоку – 536 тыс. рублей в год, на Суворовской – 423,5 тыс. рублей.

Потенциальные арендаторы могут заранее осмотреть земельные участки, познакомиться со всеми документами.

Дополнительную информацию можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский проспект, 3, каб. 6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru