«Армия-2020»: от новейшего оружия до каши В минувший четверг, 27 августа, во Владивостоке открылся традиционный ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2020». Это, образно говоря, «показательные выступления» современного и перспективного оружия и техники наших вооруженных сил.

Мероприятие имеет общероссийский статус, его инициатором и организатором является Министерство обороны РФ. Главные выставки и демонстрации боевого и вспомогательного вооружения проходят в Подмосковье с 23 августа. В этом году экспозиционные площадки развернуты от Калининграда и Кронштадта до Камчатки и Чукотки. Со вчерашнего дня все они открыты для широкой публики.

В краевом центре задействовано пять выставочных площадок. Основной среди них по сложившейся традиции стал 33-й причал Тихоокеанского флота. На Корабельной набережной также состоится и церемония закрытия форума в Приморье.

У причальной стенки в Золотом Роге представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота. На берегу развернута экспозиция наземной боевой техники и вооружения. Их представили Приморская флотилия разнородных сил и бригады морской пехоты, спецподразделения ТОФ.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума могут познакомиться на аэродроме «Центральная Угловая» под Артемом. На стояночной полосе размещены для показа истребители, противолодочные и транспортные самолеты и вертолеты, а также современные зенитно-ракетные комплексы.

В филиале парка «Патриот» на острове Русском на Ворошиловской батарее развернута экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Научно-деловая программа форума спланирована на базе Дальневосточного федерального университета и в Доме офицеров флота. Там проходят научные конференции и круглые столы. В ДВФУ вниманию специалистов также предложена выставка продукции ряда предприятий оборонной промышленности (это мероприятие носит закрытый характер).

Новшеством нынешней «Армии» стали площадки по всему краю – в Уссурийске, Сибирцево, Черниговке, Сергеевке и даже на границе Приморского и Хабаровского краев (это полигон мотострелковой бригады). Образцы своего оружия и техники показывают десантники ВДВ и летчики армейской авиации, танкисты, мотострелки, артиллеристы и ракетчики 5-й общевойсковой армии.

Ожидается, что гостями этих мероприятий станут несколько десятков тысячи жителей и гостей региона. Кому-то из них повезет дважды: он отведает еще и солдатской гречневой каши с тушенкой.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА