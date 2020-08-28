Жан Габен под рокот моря Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 10 по 16 октября, начинает понемногу раскрывать детали будущих кинопрограмм.

Как сообщила пресс-служба фестиваля, многое в этом году будет не так, как раньше.

К примеру, в открытом кинотеатре, что расположится традиционно в амфитеатре на набережной, будут представлены ленты, вошедшие в программу «Французский канкан» (16+). Она так названа в честь одноименного фильма с Жаном Габеном в главной роли.

Это будет встреча не только с потрясающим кино, но и с музыкой, любовными историями и самыми красивыми актрисами. Шум волн и крики чаек добавят романтики осенним вечерам, надеются организаторы.

Ну а программа «Короче» (12+), наоборот, перекочует с улицы в кинозалы.

В рамках этой программы у зрителей будет возможность увидеть 25-30 короткометражных фильмов разных форм и жанров. Это отличный вариант для тех, кто только начинает знакомство с фестивальным кино, ведь шанс, что из полусотни сюжетов что-то однозначно понравится, довольно велик.

В рамках ретроспективной программы, приуроченной к 80-летия Брюса Ли, состоится показ фильма «Выход дракона» (16+).

Картина стала последней законченной работой актера, он скончался за 6 дней до ее премьеры.

Это рассказ о том, как наставник монастыря Шаолинь Ли изучает боевые искусства с точки зрения философии. Он получает приглашение принять участие в турнире, организуемом на острове неким Ханом, который когда-то тоже был учеником Шаолиня, но однажды оскорбил правила монастыря и был исключен...

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля