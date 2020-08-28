Грант потратят на клубнику Еще четыре новых хозяйства создадут приморские фермеры с помощью краевых грантов «Агростартап». С начала запуска программы возможностью получить до 3 миллионов рублей воспользовались уже 19 хозяйств, сообщили в пресс-службе региона.

Государственная поддержка позволит выращивать начинающим фермерам клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

«Выдано четыре гранта на общую сумму почти 12 миллионов рублей. В год хозяйства планируют производить молока 130 тонн, мяса перепела – 10 тонн, 500 тысяч яиц, баранины – 3,5 тонны, а также до 9 тонн клубники с гектара. Будет создано восемь новых рабочих мест», – отметили в краевом министерстве сельского хозяйства.

Напомним, что конкурс на получение грантов «Агростартап» проводится в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». К 2024 году планируется дополнительно вовлечь в сферу сельского хозяйства 26 новых организаций и почти 580 человек, в том числе индивидуальных фермерских хозяйств.

Отдел экономики «В»