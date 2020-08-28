Продавцов арбузов и дынь наказали за незаконную торговлю Во Владивостоке проходят рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Как сообщили в пресс-службе краевого центра, на этот раз в поле зрения полиции и администрации города попала улица Фадеева, где расположились несанкционированные точки продажи арбузов и дынь.

В погоне за прибылью предприимчивые граждане не только выставили здесь дополнительные лотки рядом с торговыми объектами, но и организовали торговлю вдоль дороги общего пользования. Также среди выявленных нарушений – складирование мусора в неустановленных для этого местах.

«Рейды проводим как в плановом порядке, так и по жалобам граждан в социальных сетях. Улица Фадеева не стала исключением. Здесь проверки проводятся еженедельно, но, к сожалению, некоторые торговцы, несмотря на штрафы, продолжают нарушать правила благоустройства», – отмечают специалисты административно-территориального управления Ленинского района.

Всего по итогам мероприятия было составлено семь протоколов по следующим статьям: ведение незаконной предпринимательской деятельности, размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения НТО и складирование мусора.

Напомним, что в ходе рейдов, проводимых сотрудниками администрации города совместно с полицией и другими ведомствами, к административной ответственности привлекают за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Отдел новостей «В»