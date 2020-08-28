Стало известно, сколько медработников в Приморье заболели коронавирусом Более 9 тысяч приморцев заболели коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Из них почти 7 %, то есть более 600 человек, – медработники, заразившиеся на рабочем месте, сообщили в пресс-службе края.

«Работа с пациентами в активной фазе заболевания – это зона риска. Но использование максимальных средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, в 99 % случаев позволяет избежать заражения», – заверила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Евгения Шутка.

Отмечено, что на сегодня 362 человека уже получили выплаты по программе страхования здоровья медицинских работников.

Отдел новостей «В»