В крае введены в эксплуатацию уже семь долгостроев На решение проблемы обманутых дольщиков в Приморье направят более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета в этом году, сообщили в пресс-службе края.

Вопрос о предоставлении дополнительной финансовой поддержки решен на встрече министра финансов России Антона Силуанова и губернатора региона Олега Кожемяко в среду, 26 августа.

На сегодня в Приморье введены в эксплуатацию уже семь долгостроев, около тысячи семей восстановлены в своих правах. В 2020 году край взял на себя обязательства по строительству 11 проблемных домов, в результате достройки которых будет введено в эксплуатацию не менее 100 тысяч квадратных метров жилой площади – квартиры смогут получить еще 1,5 тысячи граждан. В условиях дефицита краевого бюджета Олег Кожемяко обратился за дополнительным финансированием из федерального бюджета.

Отдел новостей «В»

Фото АО «Корпорация развития Приморского края» / primorsky.ru