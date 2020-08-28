После отдыхающих мусор вывозят самосвалами Сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают практически ежедневно убирать мусор и вывозить несанкционированные свалки с прибрежных территорий, из частного сектора, лесополосы, с откосов, территорий за гаражами.

В минувшую среду сразу несколько бригад рабочих городского дорожного предприятия были заняты уборкой и вывозом мусора со свалок. Так, на прибрежной полосе от станции Чайка до Седанки рабочие бригады собирали мусор в пакеты, затем грузили их на самосвалы и вывозили на полигон.

«Практически всю эту неделю собираем и вывозим мусор после отдыхающих на прибрежной полосе – от железнодорожной станции Вторая Речка до Океанской. По предварительным данным, чтобы навести полный порядок, нам потребуется еще около недели», – рассказал мастер участка Алексей Терехов.

Вывозят на этой неделе и свалку мусора за гаражами в районе Луговой, 50. Как рассказали местные жители, они часто самостоятельно проводят субботники, однако вывезти и собрать своими силами горы строительного мусора, старых автопокрышек и мебели, которые здесь выбросили неизвестные, не удастся.

«Спасибо городским службам, что помогают нам навести порядок. Хочется, чтобы люди более ответственно относились к чистоте в своем городе и не выбрасывали свой хлам в неустановленных местах», – поделился мнением один из жильцов дома. Отметим, что на этой неделе мусор со стихийных свалок вывозят с Луговой, 50, Пальчевского, проспекта «Красного знамени», 65б, Леонова, 64, Серова, мыса Вятлина, из п. Канал, п. Поспелово. На минувшей неделе мусорные завалы были убраны по девяти адресам: в п. Канал, на улицах Ялтинской, Шуйской, Леонова, с прибрежной зоны в районе улицы Зеленой и из других микрорайонов.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru