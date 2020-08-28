Во Владивостоке приступили к комплексному ремонту улицы Казанской
Этот объект был дополнительно включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год по инициативе главы города Олега Гуменюка, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего же в этом году будет сделано семь участков, а не пять, как планировалось ранее. Как уже писал «В», добиться этого удалось благодаря дополнительному финансированию и образовавшейся в ходе торгов экономии.
«Ремонт на улице Казанской будет проведен на участке от Казанского моста до пересечения с улицей Крыгина. Подрядчику предстоит провести необходимые подготовительные работы, уложить в два слоя новое асфальтовое покрытие на дороге общей площадью более 7 тысяч кв. метров и отремонтировать тротуары площадью 350 кв. метров», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.
Помимо этого, строители восстановят на улице Казанской систему ливневой канализации, люки и решетки инженерных сетей, установят ограждение и знаки, а также нанесут дорожную разметку после окончания всех основных работ.
Напомним, что по распоряжению главы города в этом году во Владивостоке ужесточены требования к подрядчикам по ремонту дорог: устанавливаются строгие сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы и внесение в списки недобросовестных поставщиков.
Отдел новостей «В»
Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru