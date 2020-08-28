Бензиновый сегмент в негативной ситуации Правительство Приморья подготовило для федерального центра предложения по стабилизации ситуации на розничном рынке нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе края.

Не секрет, что на автозаправочных станциях приморской столицы, например, последний месяц топливо дорожает едва ли не еженедельно. Мало того, наблюдается явный дефицит высокооктановых бензинов. При этом нехватку топлива на некоторых АЗС маскируют: на автоматах с марками 95 и 98 бензинов неделями висят таблички «ремонт».

Как утверждают владельцы заправочных станций, цены на оптовом рынке превысили розничные, поэтому торговля топливом для заправщиков стала убыточной. По мнению профильных экспертов, на бирже продается слишком мало моторного топлива с дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов (Комсомольского НПЗ, Хабаровского НПЗ). А везти на Дальний Восток нефтепродукты с заводов Центральной и Восточной Сибири слишком дорого. Профильными федеральными министерствами обсуждается возможность ввести льготный тариф на железнодорожную перевозку моторного топлива на территорию Дальнего Востока в течение 6 месяцев, но окончательное решение еще не принято.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние как на социальную обстановку, особенно в отдаленных населенных пунктах субъектов Дальневосточного федерального округа, так и на ведение хозяйственной деятельности предприятий, испытывающих трудности с приобретением моторного топлива.

В этой связи правительство Приморского края вышло на федеральный уровень с предложением зафиксировать объемы реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации.

Отдел новостей «В»