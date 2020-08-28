Пляжный отдых омрачили пандемия и южный ветер Отдых на воде в этом году в крае заметно отличается от прошлых пляжных сезонов, заявил на прошедшем во Владивостоке брифинге для журналистов заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморью – руководитель краевой Государственной инспекции по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Он отметил, что официально купальный сезон – 2020 в Приморье был открыт позже обычного. Межведомственные комиссии по обследованию и приемке пляжей, в составе которых были и спасатели, из-за профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции активизировались только в июле.

«В этом году было открыто 45 мест массового отдыха у воды (в прошлом году – 60 пляжей), в том числе 8 детских оздоровительных лагерей (в прошлом году – 10). То есть количество принятых пляжей в этом году заметно уменьшилось. Так, например, в 2017-м и 2018 годах было принято более 70 пляжей. Тем не менее к нынешнему пляжному сезону основательно подготовились 4 пляжных района Приморья: это Владивостокский, Находкинский городские округа, городской округ Большой Камень и Хасанский муниципальный район», – приводит слова Леонида Маковецкого пресс-служба приморского главка МЧС России.

Помощь на воде окажут студенты и владельцы парусников

Главный госинспектор по маломерным судам Приморья рассказал подробнее о требованиях, предъявляемых к местам отдыха у воды. Так, одним из необходимых требований для допуска пляжей к работе является проведение водолазной очистки дна. Каждый пляж должен быть благоустроен, очищен от мусора и травмоопасных предметов, зоны для купания – ограждены буйками. В местах отдыха у воды должны быть выставлены посты пляжных спасателей. Как правило, это студенты, обучающиеся в медицинских и морских вузах, ДВФУ, прошедшие курсы по обеспечению безопасности на воде и оказанию первой помощи. Такие ребята хорошо подготовлены и умеют плавать, им не составляет труда пройти переквалификацию для работы на пляжах. Вышки спасателей находятся на высоте 50-70 метров в зависимости от рельефа пляжа. Спасатели работают в две смены. Пляжные спасатели должны иметь необходимые плавсредства, спасательные круги, жилеты, конец Александрова и другой инвентарь для того, чтобы оперативно помочь пострадавшему. На всех пляжах должны размещаться информационные стенды, на которых указаны правила безопасности и номера телефонов экстренных служб.

«Для оперативного реагирования у нас имеются подразделения ГИМС, региональные спасательные отряды, расположенные во Владивостоке, в Дальнегорске, Находке и Спасске-Дальнем, краевые и муниципальные спасатели. Все пожарно-спасательные гарнизоны Приморья также прошли специальное обучение по спасению людей на воде, они имеют права на управление маломерными средствами и оснащены необходимым оборудованием для оказания помощи при происшествии на водных акваториях. Кроме того, у нас есть соглашения с общественными организациями – парусными, водно-моторными. Они также оказывают активную помощь в случае необходимости», – отметил Леонид Маковецкий.

Южный ветер спровоцировал подводное течение

Что касается гибели на воде, то, к сожалению, с начала года на водных объектах края погибло 26 человек, из которых 4 ребенка. За летний период утонул 21 человек, в том числе 3 детей. Причиной детской гибели стало упущение взрослых: дети оставались без должного присмотра со стороны родителей.

«Этот пляжный сезон значительно отличается от других. За последние полтора месяца присутствовали постоянные ветры южных направлений, которые привели к появлению опасного явления – так называемого тягуна. Это больше всего касается акваторий Находкинского городского округа, а также бухт Хасанского района и Шаморы. На этих пляжных территориях отмечались большие волны. В связи с этим хочу обратиться к купающимся со следующей рекомендацией. Если в море начинает уносить волнами, не следует тратить силы, сопротивляться. Необходимо плыть в сторону течения, и тогда такое явление, как тягун, постепенно начнет ослабевать и в конечном счете прекратится, после чего вы сможете выйти недалеко от места, откуда зашли», – добавил руководитель ГИМС.

Леонид Маковецкий призвал граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на объектах. Он в очередной раз напомнил, что вода таит в себе опасность и не прощает ошибок. Поэтому каждый раз, находясь у воды, необходимо задуматься об элементарных правилах безопасного поведения.

Отдел новостей «В»

Фото:

с сайта vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА, из архива «В», пресс-службы приморского главка МЧС России