Хорошему танцору десерт лишь во благо Гость программы на этой неделе – популярный танцор Максим Павлов. Его кулинарным наставником стал шеф-повар кафе «Мидия» Роман Линьков.

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован специально под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Максим, можно сказать, что танец для тебя – это жизнь?

– Да! Я полностью связал жизнь с танцем, и можно смело так говорить. Я начал танцевать, когда мне было три года, и это длится уже почти 20 лет. Моя мама балетмейстер-постановщик. Когда я был маленьким, оставить меня было не с кем и мама брала меня с собой на работу. Она меня на коврик положит – я повторяю движения. Так все больше и больше танец стал увлекать меня.

– И в других профессиях ты себя даже не пробовал?

– Я думал, что, если у меня не получится в искусстве, стану военным, как мои друзья. Но я окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, отделение народной художественной культуры, и по профессии я балетмейстер.

– Расскажи об участии в проекте Первого канала «Dance революция».

– Все было очень спонтанно. Мы с другом организовывали мастер-классы, и у него были все мои данные. Он, не спросив меня, подал заявку на мое участие в проекте. Так я там и оказался. До этого я участвовал в проекте «Танцы» на ТНТ. На Первом канале мне понравилось больше: как участнику там было гораздо комфортнее. И там было много моих коллег. Мы с Любой Гаврилец и Никитой Горбуновым дошли до полуфинала. Люди оценили красоту, которую мы сделали, однако каждому не угодишь. Алла Сигалова не допустила нас к полуфиналу, хотя нам было что показать. Но мы остались непобежденными!

– Сегодня твой главный проект – команда The pride, расскажи о ней.

– The pride – это творческое объединение, абсолютно разные люди, но их сферы деятельности связаны общей идеей: музыка, хореография, фото– и видеопроизводство. Мы поддерживаем друг друга, воплощаем интересные задумки. Успели поработать с Black Star – певицей Назимой, с группой M-band. Мы развиваемся, начали работать в Санкт-Петербурге, сейчас уже есть планы и в Москве, и во Владивостоке. Отличительное качество проекта – люди разных национальностей. Афроамериканцы, жители Арабских Эмиратов, Казахстана, России. Все очень индивидуальны, а отсюда и уникальный подход в работе. И это невероятно интересно.

– А какие проекты планируете во Владивостоке?

– Сейчас, например, мы сотрудничаем с магазином аксессуаров. Это тот случай, когда реклама – не просто реклама, она тесно переплетена с искусством. Также сотрудничаем с магазином одежды, готовим проект с кофейней. Мне нравится, что здесь есть люди, которые чего-то хотят, и если ты их находишь, это безумно интересная совместная работа.

Банановые кейки

Бананы очищенные – 500 г

Сахар – 190 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 320 г

Соль – 4 г

Разрыхлитель – 4 г

Сода – 4 г

Сок лимона – 15 мл

Грецкий орех – 100 г

Растительное масло – 100 г

1 банан оставить на украшение

Шаг 1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, соду и разрыхлитель.

Шаг 2. Очистите бананы от кожуры, один оставьте для украшения кейков.

Шаг 3. Бананы нужно пюрировать. Можно воспользоваться блендером либо размять их вилкой.

Шаг 4. Добавьте в банановое пюре яйца, растительное масло и сок половины лимона, перемешайте.

Шаг 5. Жидкую смесь перелейте в сухую массу, тщательно перемешайте.

Шаг 6. Измельчите ножом грецкие орехи. Смешайте их с основной массой.

Шаг 7. Разлейте массу в форму для выпекания, украсьте кусочком банана, который нужно присыпать сахаром, не попадая на тесто.

Шаг 8. Выпекайте кейки в течение 20 минут при температуре 160 градусов. Можно подавать их отдельно или с шоколадным соусом.

Партнеры проекта

Справка

Максим Павлов – балетмейстер-постановщик, педагог, перфомер (направления: modern-jazz, contemporary). Участник шоу «Танцы на ТНТ», проекта Первого канала «Dance революция», множества лабораторий Dance Academy of Russian. Постановщик мюзиклов в международном детском лагере «Орленок». Многократный лауреат и обладатель Гран-при международных и всероссийских танцевальных конкурсов. Директор креативной организации The Pride.

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.

Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!

Фото Алексея ВОРОНИНА