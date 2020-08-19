Хорошему танцору десерт лишь во благо
Гость программы на этой неделе – популярный танцор Максим Павлов. Его кулинарным наставником стал шеф-повар кафе «Мидия» Роман Линьков.
Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован специально под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.
– Максим, можно сказать, что танец для тебя – это жизнь?
– Да! Я полностью связал жизнь с танцем, и можно смело так говорить. Я начал танцевать, когда мне было три года, и это длится уже почти 20 лет. Моя мама балетмейстер-постановщик. Когда я был маленьким, оставить меня было не с кем и мама брала меня с собой на работу. Она меня на коврик положит – я повторяю движения. Так все больше и больше танец стал увлекать меня.
– И в других профессиях ты себя даже не пробовал?
– Я думал, что, если у меня не получится в искусстве, стану военным, как мои друзья. Но я окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, отделение народной художественной культуры, и по профессии я балетмейстер.
– Расскажи об участии в проекте Первого канала «Dance революция».
– Все было очень спонтанно. Мы с другом организовывали мастер-классы, и у него были все мои данные. Он, не спросив меня, подал заявку на мое участие в проекте. Так я там и оказался. До этого я участвовал в проекте «Танцы» на ТНТ. На Первом канале мне понравилось больше: как участнику там было гораздо комфортнее. И там было много моих коллег. Мы с Любой Гаврилец и Никитой Горбуновым дошли до полуфинала. Люди оценили красоту, которую мы сделали, однако каждому не угодишь. Алла Сигалова не допустила нас к полуфиналу, хотя нам было что показать. Но мы остались непобежденными!
– Сегодня твой главный проект – команда The pride, расскажи о ней.
– The pride – это творческое объединение, абсолютно разные люди, но их сферы деятельности связаны общей идеей: музыка, хореография, фото– и видеопроизводство. Мы поддерживаем друг друга, воплощаем интересные задумки. Успели поработать с Black Star – певицей Назимой, с группой M-band. Мы развиваемся, начали работать в Санкт-Петербурге, сейчас уже есть планы и в Москве, и во Владивостоке. Отличительное качество проекта – люди разных национальностей. Афроамериканцы, жители Арабских Эмиратов, Казахстана, России. Все очень индивидуальны, а отсюда и уникальный подход в работе. И это невероятно интересно.
– А какие проекты планируете во Владивостоке?
– Сейчас, например, мы сотрудничаем с магазином аксессуаров. Это тот случай, когда реклама – не просто реклама, она тесно переплетена с искусством. Также сотрудничаем с магазином одежды, готовим проект с кофейней. Мне нравится, что здесь есть люди, которые чего-то хотят, и если ты их находишь, это безумно интересная совместная работа.
Банановые кейки
Бананы очищенные – 500 г
Сахар – 190 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 320 г
Соль – 4 г
Разрыхлитель – 4 г
Сода – 4 г
Сок лимона – 15 мл
Грецкий орех – 100 г
Растительное масло – 100 г
1 банан оставить на украшение
Шаг 1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, соду и разрыхлитель.
Шаг 2. Очистите бананы от кожуры, один оставьте для украшения кейков.
Шаг 3. Бананы нужно пюрировать. Можно воспользоваться блендером либо размять их вилкой.
Шаг 4. Добавьте в банановое пюре яйца, растительное масло и сок половины лимона, перемешайте.
Шаг 5. Жидкую смесь перелейте в сухую массу, тщательно перемешайте.
Шаг 6. Измельчите ножом грецкие орехи. Смешайте их с основной массой.
Шаг 7. Разлейте массу в форму для выпекания, украсьте кусочком банана, который нужно присыпать сахаром, не попадая на тесто.
Шаг 8. Выпекайте кейки в течение 20 минут при температуре 160 градусов. Можно подавать их отдельно или с шоколадным соусом.
Партнеры проекта
Справка
Максим Павлов – балетмейстер-постановщик, педагог, перфомер (направления: modern-jazz, contemporary). Участник шоу «Танцы на ТНТ», проекта Первого канала «Dance революция», множества лабораторий Dance Academy of Russian. Постановщик мюзиклов в международном детском лагере «Орленок». Многократный лауреат и обладатель Гран-при международных и всероссийских танцевальных конкурсов. Директор креативной организации The Pride.
Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.
Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!
Фото Алексея ВОРОНИНА