Играет оперов, но смотрит мелодрамы Чего не хватает актеру Бургазлиеву? Стать для зрителя смешным

Телезрители совсем недавно видели его в сериалах «Ищейка» и «Рикошет», но любят еще с сериала «Час Волкова». У артиста юбилей – 50-летие. Чем не повод вспомнить юность, оглянуться на пройденный путь и поговорить за жизнь?

Главной ценностью Денис Бургазлиев считает семью, именно ей он посвящает большую часть своего свободного времени. А для себя, для души (которая тоже требует внимания) играет на гитаре, пишет стихи и читает книги…

Комедии как раз и не хватает…

– Денис, в школе, наверное, были круглым отличником?

– Школу окончил с большим трудом, с натянутыми тройками. По большому счету, меня нужно было выпускать со справкой…

– Но это вам не помешало поступить в театральный, стать актером театра и кино…

– Слава богу, моя неуспеваемость в школе никак не повлияла на поступление в студию-школу МХАТ. Мне не надо было сдавать математику, а только историю СССР и сочинение. По этим критериям была хоть какая-то надежда что-то сдать. Сочинением я увлекся еще в старших классах – мог написать и рассказ, и стихотворение. Но первым творчеством, захлестнувшим меня, была музыка…

– Поправьте меня, если я заблуждаюсь: вы снимаетесь в основном в криминальных или детективных сериалах. Режиссеры видят вас только в этом жанре?

– Нет, почему же? В последнее время много сыграл врачей. Но вот сняться в комедиях, увы, не предлагают. А я очень хочу. Это же интересный и сложный жанр, потому что быть по-настоящему смешным очень непросто. И профессионально это было бы для меня интересно.

А фантастику так и не полюбил…

– По какому принципу вы выбираете роли и какими критериями руководствуетесь?

– Я соглашаюсь, если вижу, что потенциально можно сделать что-то необычное, что-то интересное. Если роль и условия позволяют мне сделать из героя какой-то необычный, неформатный, интересный персонаж. Но это зависит не только от материала, который мне присылают, но и от режиссера, и от креативности и открытости продюсеров: насколько они готовы рисковать и идти на различные эксперименты и компромиссы.

– Свою лепту в роль можете внести?

– Я стараюсь это делать. Если этого не будет, то не имеет смысла браться за большую работу.

– Ваши персонажи на вас как-то влияют?

– Скорее нет. По крайней мере, я такого за собой не замечал.

– А вы сами какое кино смотрите и какие жанры любите?

– Самые разные. Вот только ужасы не смотрю и не люблю фантастику. А все современные детективные сериалы стараюсь смотреть или хотя бы бегло просматривать, какой формат и какой появился новый герой. Но это чисто профессиональный интерес. Охотно смотрю и мелодрамы, а вот исторические ленты – реже. Стараюсь не пропускать современное, свежее кино, в том числе артхаус и мейнстрим.

– А фантастику почему не любите?

– Неинтересно. Но ею увлекался мой отец и пытался меня к этому делу приучить. Но я ее так и не полюбил...

За роли не стыдно

– Есть ли у вас особо любимая роль?

– Люблю все свои работы, особенно большие. Наверное, потому, что мне ни за какую из них не стыдно. Но есть, конечно, те, которые для меня значат намного больше, чем другие…

– Например?

– В этом году исполнилось 20 лет художественному фильму Константина Мурзенко «Апрель», на котором я познакомился с Сергеем Мазаевым, Михаилом Кругом. А дружба с Евгением Стычкиным продолжается и по сей день. Константин Мурзенко очень талантливый сценарист, написавший интересный сценарий, и «Апрель» был его режиссерским дебютом.

«Сатисфакция» с Евгением Гришковцом тоже много для меня значит – и фильм, и съемки, в том числе на Байкале, оставили яркие воспоминания. Очень большая работа – «Бигль» с Димой Брусникиным, которого, к сожалению, не стало… Он – мой старший товарищ и педагог. Мы вместе придумывали какие-то краски для моего героя, какие-то его особенности. Это была по-настоящему совместная работа. Сериал получился удачным: хороший материал, хороший сценарий, который совместно с группой драматургов писал и дорабатывал Дмитрий Брусникин. Сериал «Час Волкова» – это практически пять лет моей жизни. В процессе съемок крепко подружился с Николаем Чиндяйкиным. Он мне больше чем друг! Мы теперь вместе с Николаем Дмитриевичем служим в МХТ, куда меня и его пригласил Олег Павлович Табаков.

Самая главная оценка – мнение близких

– В 90-е годы у вас, как и у многих актеров того времени, был период застоя. Вы покинули Россию, уехали за границу, работали там в театре. Какие воспоминания об этих годах?

– Прекрасные. Было много сил и энергии. Встретился и познакомился со многими интересными людьми, приобрел богатый опыт и в театре, и в кино, и на телевидении.

– Где вы добились больших успехов – в кино или в театре?

– Были периоды жизни, когда занимался только театром. Пять лет служил за границей в театре и снялся только в одном фильме. Но потом наступила эпоха телевидения. И если суммировать, то большего успеха я все же добился на телевизионном экране.

– Как расставляете приоритеты между работой и семьей?

– Тут ничего расставлять не надо: семья всегда на первом месте! Ничего важнее семьи быть не может. И здоровье, и благополучие, и все остальное нужно выстраивать вокруг нее.

– Мнению близких доверяете?

– Да, всегда! Их мнение – в первую очередь.

– Ваша дочь Александра стала актрисой. Помогали ей при поступлении?

– Пытался ей помочь, но она всего добилась сама. Когда решила поступать в театральный, я позвонил своему знакомому, который работал профессором в театральной школе, чтобы он посмотрел и послушал ее программы для поступления. Она к нему сходила, но поступила сама в другое учебное заведение. Очень хорошо, что все так сложилось…

Всему свое время

– Вы азартный человек?

– Профессионально азартный, но не игрок. Если на пляже скучно, сыграю в карты. Хотя одно время увлекался домино. Я видел, как в него играли профессионалы. После чего все мое представление об игре – люди сидят во дворе, «забивают козла», и нужно только смотреть, чтобы совпали точечки, – развеялось моментально. Я наблюдал, как играли двое на двое, и при первой же выкладке первого круга камней профессиональному игроку уже известен конечный результат: кто выиграет. Это было захватывающее зрелище!

– Какой вы по характеру? Как вы можете себя охарактеризовать?

– Характер – это достаточно объемное понятие. Я интроверт: люблю находиться дома, в кругу семьи и с трудом покидаю насиженные места. Мне нужно много времени, чтобы где-то на новом месте обустроиться, и я без особой охоты общаюсь с малознакомыми людьми. И еще я тревожен, у меня беспокойная природа.

– Испытываете ли вы ностальгию по какому-то определенному периоду жизни?

– Нет, все должно развиваться по своим законам. И если бы была возможность повторить пройденный отрезок жизни, я бы все оставил без изменений.

Александр ГЕРАСИМОВ (ИА «Столица»)

Фото:

Сергея СЕРГЕЕВА, Star Media, пресс-службы НТВ, Романа АНИНАРОВА