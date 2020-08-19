Яблочки наливные на приморских тарелочках Алена Курбатова, агроном ЛПХ Макаревич, рассказывает о перспективных сортах яблонь, которые можно порекомендовать садоводам. Что покупать, чтобы быть с урожаем?

– Хочется, чтобы наши садоводы ориентировались в том посадочном материале, который предлагает рынок. Правильно, если вы будете думать о закладке сада заблаговременно, с осени, даже если планируете посадки на весну. Сентябрь – хорошее время, чтобы приглядеться и, может быть, проехать по питомникам. Весной, когда нужно будет спешить с посадками, такой возможности у вас не будет.

Что касается сортов яблонь, я бы посоветовала за основу сада взять наши полукультурки. Эти яблони получены путем гибридизации ранеток с крупноплодными сортами. Они взяли лучшее от обоих родителей: от ранеток – долговечность и регулярное ежегодное плодоношение, от крупноплодных сортов – отличные вкусовые качества плодов.

Я бы рекомендовала сорта Абориген, Слава Приморья и Уральское наливное как основные сорта полукультурок для Приморья. При посадке этих трех сортов садовод обеспечен плодами с начала августа до середины сентября, поскольку у них разные сроки созревания. Урожая хватит и на потребление в свежем виде, и на все виды переработок.

В чем еще их преимущество? Эти яблони рано вступают в плодоношение, они урожайные. Это важно, ведь если участок небольшой, количество деревьев, которые можно посадить, тоже ограниченно. И хочется посадить то, что гарантированно будет регулярно плодоносить.

Кроме того, при соблюдении агротехники полукультурки достаточно долговечны. У них и зимостойкость высокая. Благодаря этому дерево более активно распускается и растет весной. Следовательно, оно более устойчиво к заболеваниям в отличие от своих западных собратьев, которые из-за меньшей зимостойкости ослаблены после зимы и потому грибковые заболевания поражают их в первую очередь.

Полукультурки дают отличный урожай, а их плоды имеют хороший вкус. Повторюсь, это максимально устойчивые и универсальные яблони для наших климатических условий.

Если в саду мало места, а хочется иметь и крупноплодные сорта, можете привить в крону полукультурки следующие сорта: Зеленка сочная, Монастырское, Анис Алый, Розмарин. О достоинствах этих сортов читайте в следующих выпусках рубрики «Усадьба».

«Сады и огороды Приморья»

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»

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