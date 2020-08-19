«Воспитайте» сад своей мечты Сформировать саженец поможет… бельевая прищепка

Купить, посадить, вырастить – три основных этапа на пути от саженца к плодоносящему дереву. Как избежать ошибок?

Каждый владелец дачного участка мечтает иметь плодоносящий сад. Но даже при немалых усилиях это не всегда получается. Тут нужно считаться с такими факторами, как наши климатические условия и огромная популяция разнообразных вредителей и болезней. Их у нас в два раза больше, чем на остальной территории страны. Приходится признать, что природа Приморья не только уникальна, но и коварна. Неопытный садовод в таких условиях может потерять саженец в первые годы после посадки, так и не увидев плодов.

Другая крайность – вырастить огромные деревья, слабо плодоносящие раз в несколько лет. Успех закладывается в первый год жизни саженца. Ошибки, допущенные на этом этапе, уже никогда не исправить.

И самая грубая ошибка – бездумная покупка саженца на придорожном развале. В эмоциональном порыве, поддавшись уговорам продавца, мы хватаем первое попавшееся деревце и в тот же день втыкаем его на случайное место, наивно рассчитывая дождаться больших урожаев.

Место выбираем заранее

Если же действовать продуманно, уже этим летом нужно тщательно подготовить место для саженца будущего года. Как это делается?

Нужно очертить круг диаметром 1,5-2 метра в солнечном месте участка. Обратите внимание: место, на котором вода после дождя стоит несколько дней, для посадки не подходит.

Выбрав место, перекапываем почву на штык лопаты и выбираем все корни. Теперь нужно насыпать бугор высотой 40 см (к весне он осядет до 15-20 см, а спустя несколько лет и вовсе будет почти на уровне земли). Для этого нам потребуется 4-5 ведер компоста или перегноя, ведро или два древесной золы, 4 ведра крупного речного песка (хорошо с мелкими камушками до 5 мм). Недостающий объем восполняем обычной землей. Все перемешиваем с учетом перекопанной земли и формируем бугор.

Что нам это дает? Бугор нужен, чтобы корни саженца в случае затяжных дождей не сидели все лето в воде. Зола богата микроэлементами, она раскислит почву, обогатит ее калием, и это избавит саженец от многих болезней, а плоды первых урожаев будут красивыми и очень сладкими. Внесенный в посадочную зону компост или перегной даст пищу полезным микробам и грибкам, которые в дальнейшем образуют симбиоз с саженцем и будут снабжать его необходимыми для роста веществами на порядок быстрее, чем это может делать корневая система. Песок нужен, чтобы почва была рыхлой. Воздух легко будет проникать в корневую систему, без него полезные бактерии не живут.

Сформированный под посадку будущего деревца бугор накрываем черной тканью, пленкой или картоном, чтобы до весны здесь больше не росли сорняки.

Продавец нужен проверенный

У вас впереди целая зима. Времени достаточно, чтобы определиться с сортами и местом покупки саженцев. Если вы не гений садоводства, вам подойдут только местные районированные плодовые сорта из местных же питомников.

Питомник должен быть реальным, а не существующим на бумаге. Настоящие питомники не боятся приглашать садоводов в гости. Там вы можете посмотреть, как растут саженцы, а иногда и попробовать плоды и получить ответы на все вопросы.

Если доступ в питомник закрыт, не исключено, что его не существует. Есть ангар, в который по весне загрузят саженцы, привезенные из Узбекистана, Иркутска, Омска, других городов РФ. В огромных партиях сплошь и рядом встречается пересортица, к нашим климатическим условиям они абсолютно не приспособлены, потому что у нас, в отличие от Сибири, редко выпадают снега по пояс, которые могли бы защитить корни саженцев от вымерзания. Поэтому саженец должен быть привит на местные дикие сорта яблонь, груш, абрикосов. Дикие формы адаптировались к нашему климату миллионы лет. Корневая система у них никогда не вымерзнет.

Если питомник не может показать вам свои посадки предназначенных для продажи саженцев, скорее всего, вы приобретете тот самый привозной посадочный материал. Вот почему не стоит покупать саженцы на придорожных рынках и у недобросовестных продавцов, называющих себя питомниками. К сожалению, многие из них действуют по принципу: не обманешь – не продашь. Будьте бдительны и подойдите серьезно к покупке саженца, ведь жалко не столько зря потраченных денег, сколько потерянного времени.

Не бойтесь однолеток

Сами питомники никогда не занимаются формировкой саженцев. Они просто продают однолетки, двухлетки и трехлетки.

Трехлетний саженец, как правило, тот, что не продали прошлой весной и опять отправили на доращивание. От дерева, дважды выдернутого из земли, трудно ждать чего-то хорошего, потому что большая часть корневой системы такого саженца осталась в питомнике. Он больше подходит для озеленения.

Двухлетние саженцы тоже продаются с большой потерей корневой системы, поэтому подлежат сильной обрезке. Иначе корневая система не справится с питанием большой зеленой массы и саженец будет чахнуть. А при обрезке возникает вопрос: как правильно обрезать, если саженец больше двух метров высотой? Случается, что первая и единственная ветка у него на высоте 1,5 метра. Такой саженец подходит для многоярусной формировки. Однако за плодами придется лезть на высоту 3-го этажа. Возникнут проблемы с обрезкой и обработкой от вредителей и болезней. Нужны ли вам такие проблемы, справитесь ли вы самостоятельно с формированием кроны будущего дерева?

При осмотре однолетнего саженца может показаться, что выглядит он слабеньким. На деле у него непострадавшая корневая система, он здоров и полон сил для бурного роста. Его нужно только правильно посадить в подготовленное место и обеспечить необходимый уход. И главное, он легко поддается «воспитанию». С ним можно «договориться», и он вас будет «слушать». Будет расти и формировать крону так, как вам надо, а не как ему хочется. Все как у людей: чем старше ребенок, тем сложнее найти общий язык. Если есть возможность, я всегда беру однолетку.

Тонкости посадки

Весной сажаем приобретенный саженец в подготовленный холмик. Аккуратно расправляем все корешки и засыпаем землей по корневую шейку (находится она на пару сантиметров выше верхнего корешка). Обильно поливаем и обязательно подвязываем к колышку.

Весь бугор закрываем черной агротканью. Этим приемом решается сразу несколько проблем. У вас не будет расти трава, и саженцу не придется бороться с корнями сорняков за питательные вещества. Почва под черной тканью будет очень хорошо прогреваться. А высокая температура обеспечит быстрый рост полезной микрофлоры, дающей питание корневой системе саженца. В дождь по такой ткани быстро сбегает вода, а в засуху она работает как мульча, не давая пересыхать почве.

Итак, мы создали идеальные условия для бурного роста саженца. Уже через месяц он догонит двухлетки и в плодоношение может вступить раньше их.

Зачем нужна прищепка

Формировать крону саженца лучше в форме чаши. При этой формировке нет центрального ствола, а есть 4-6 скелетных веток, образующих чашу. Дерево, сформированное в один ствол, вырастает на 8-10 метров, тогда как чаша позволяет удерживать высоту кроны в пределах 3 метров. В чаше хорошо освещаются все ветки и листья, что способствует получению ежегодного урожая. Да и проводить дальнейшие обрезки, формировки и обработки будет несложно.

Лучше всего формировать чашу на высоте 50-60 см. На эту высоту и режется однолетний саженец. Вам нужно оставить 5-8 проснувшихся почек и заставить их расти горизонтально. Для этого над каждой почкой ставим прищепку. Побег упрется в прищепку, деваться ему некуда, остается только горизонтальный рост. То есть ветка приобретает правильный, нужный нам угол наклона, не тянется кверху, а растет горизонтально. Именно такой рост ветвей нужен для формирования эффективной кроны.

При отрастании побега на 15-20 см прищепка убирается. Из побегов в дальнейшем оставим не больше шести, растущих в нужную нам сторону. Саженец через несколько лет превратится в прекрасное плодоносящее дерево.

Лишние скелетные ветки все равно придется вырезать. Лучше это сделать на раннем этапе. Если до 10 июля на саженце выросли побеги длиной более 40 см, обрезаем их на 1/3. После обрезки начнется рост боковых веток, на которых в дальнейшем получим первый урожай. В ином случае обрезку оставляем на весну, иначе боковые ветки не успеют подготовиться к зимовке и вымерзнут.

Важна профилактика

Вредители и болезни начнут атаковать ваш саженец с первого года жизни. Их деятельность сильно влияет на его развитие и вступление в плодоношение. Ни в коем случае не ждите, когда гусеницы и тля начнут поедать листья либо незримые болезни проявят себя, изменяя окраску и целостность листьев.

В нашем климате хорошо работают только системные препараты: они проникают в листья и не смываются водой. Обработка ведется каждые 3-4 недели до опадания листвы осенью.

Саженец будет благодарен вам за заботу. Каждый раз, приезжая на дачу, вы будете наблюдать очередной прирост. И годам к шести каждое дерево будет выдавать по нескольку ведер плодов, хотя первый урожай вы получите уже на второй-третий год.

Дмитрий БОНДРОВ

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»

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