От ленивого огорода – к рациональному Те, кто приезжает на дачу не только для того, чтобы жарить шашлыки, однозначно скажут: ленивых огородов не бывает. Настоящий дачник не может быть лентяем, а эстрадные агрономы-любители, продвигающие эту идею, попросту наводят тень на плетень.

Вот и в арсенале наших читателей накопилось много полезных советов, помогающих облегчить работу на дачном участке. Сегодня своим опытом делится садовод и цветовод из Уссурийска Татьяна Синякина.

Алгоритм прополки

Заходя на огород, я начинаю с 10-минутной разминки на уже прополотой грядке. Немного рыхлю посадки и вырываю немногочисленные сорняки, что накануне пропустила. Затем иду на грядку средней запущенности и работаю там около часа. Оставшиеся силы бросаю на самые заросшие грядки.

По опыту поняла, что чистота на огороде будет только при такой последовательности работ. А ведь раньше я первым делом бежала на самую заросшую грядку, на прополку которой может уйти несколько часов. Пока прополешь такие грядки, глядь – все остальное уже снова заросло. И еще я обязательно полю межи. Иду и прямо сбриваю траву тяпкой. Поэтому все всегда чистенько.

Всю выполотую траву укладываю на межу с соседями. Под травой, как известно, трава не растет. К весне все это перепревает и превращается в чудесную земельку. Остается только закидать ее на грядки.

Арсенал дачника

Мне очень важно, чтобы во время работы все необходимое было под рукой. На огород выхожу с тележкой, где обязательно лежат тяпки разного размера, два небольших опрыскивателя с чистой водой, корзина с подвязками и секатором, набор препаратов от насекомых и болезней, маркировочный карандаш, ножницы и ножи, несколько пар перчаток.

Для чего нужен такой арсенал? Например, дошли вы до малины, а там надо веточку резануть. Взяли и отрезали. Надо что-то подвязать – подвязали. И не приходится бегать искать: куда же я секатор сунула, где же у меня вязочки-веревочки? Все в тележке под рукой.

Увидели, что на лилейники напала тля – сразу замешали препарат и опрыскали. И тля уже не распространится дальше по участку, и вам не нужно возвращаться. Или держать в голове лишние заботы: где-то там тля плодится, не забыть бы обработку провести. За день таких забот может столько накопиться, что точно одно забудете, а другое не успеете.

Пригласи на грядку Донцову

А еще я на огороде приспособилась слушать аудиокниги. Текст читают либо сами авторы, либо актеры, то есть все интонационно выделено, некоторые книги вычитаны по ролям на несколько голосов, слушаешь как спектакль. Хорошо: и работаешь, и знания получаешь, и удовольствие от художественного слова. Так я за лето больше десятка книг прочитала. Попробуйте, вам понравится. А то читать-то нам, дачникам-огородникам, некогда, да и зрение садится. А тут бери да слушай.

И, конечно, обязательно надо себя поощрять и уметь чередовать труд и полноценный отдых. Тогда и здоровье не пострадает, и настроение улучшится. Надеюсь, вам мои советы помогут и сделают ваш труд сладким, как рахат-лукум.

«Сады и огороды Приморья»

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»