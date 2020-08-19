Даже если смените Ф.И.О., вы все равно в базе Почему информационный центр краевой полиции не рад вашей фотографии с пляжа?

В ряду важных в жизни человека документов, о которых мы вспоминаем (или узнаем) только в случае крайней необходимости, – справка об отсутствии (наличии) судимости. По большому счету, отсутствие данного документа как раз тот случай, когда известная поговорка «без бумажки ты – букашка» срабатывает на 100 процентов.

Ошибки из-за невнимательности

В нашем 25-м регионе справку об отсутствии (наличии) судимости можно получить во Владивостоке в Информационном центре УМВД России по Приморскому краю (ИЦ), расположенном на улице Алеутской, 44б.

Как рассказал корреспонденту «В» руководитель ИЦ полковник внутренней службы Сергей Кукота, данная справка очень востребована у граждан. Она необходима при трудоустройстве или получении лицензии, например, на госслужбе, в медицине, педагогике, при операции с ценными бумагами, для получения вида на жительство, иностранного гражданства, разрешения на оружие, для усыновления или удочерения детей. Такие же справки нужны при получении государственных и краевых наград.

Например, на днях в центр обратилась супружеская пара из Находки. Им, как прожившим в браке более 50 лет, по закону Приморского края полагается Почетный знак «Семейная доблесть» и денежное вознаграждение. Но требуется справка об отсутствии судимости.

По словам полковника Кукоты, сотрудники ИЦ ежегодно обрабатывают более 3 миллионов различных запросов. Только на предоставление справки об отсутствии (наличии) судимости за шесть месяцев текущего года через Единый портал госуслуг поступило 21856 заявлений. Также граждане могут подать заявления на личном приеме в центре или по почте.

Увы, не все заявители получают желанную справку в установленный срок – 30 календарных дней со дня подачи заявления.

– В первом полугодии по 7242 обращениям принято решение об отказе в приеме документов по вине заявителей, допустивших ошибки при заполнении заявления. Например, многие забывают прикрепить к заявлению все страницы копии паспорта, содержащие сведения о личности его владельца, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, о регистрации и расторжении брака. Или вместо паспорта прикрепляют документы, не предусмотренные административным регламентом: СНИЛС, копию заграничного паспорта или военного билета. С фотографиями личности тоже бывают проблемы: могут прислать снимок, сделанный на фоне обоев или на природе, полагая, что этого достаточно.

Зачастую заявители не проверяют качество отправляемого изображения либо формат загружаемой картинки не соответствует требованиям портала госуслуг. Напомню, что все прикрепленные документы не должны превышать 5 кБт, – рассказал полковник Кукота.

Нередко доверенные лица подают заявления, не прикрепив саму доверенность. Либо родители несовершеннолетнего забывают про свидетельство о рождении ребенка. Между тем только этот документ подтверждает их родство с проверяемым лицом.

Были случаи, когда заявители то ли из-за невнимательности, то ли умышленно прикрепляли к заявлению копию паспорта гражданина РФ, срок которого истек на момент подачи заявления. То есть документ считался недействительным. На что эти люди рассчитывали, непонятно. ИЦ краевого УМВД тесно взаимодействует с паспортно-визовой службой, прокуратурой, ФСБ, Госархивом, а также с базами данных краевого отдела ЗАГС и силовых структур. Плюс с такими же информационными центрами МВД по всей России.

Все изменения остаются

Криминальная информация по Приморскому краю накапливалась в базе данных краевой милиции десятилетиями. Если окунуться в историю, то предшественником нынешнего ИЦ было небольшое подразделение, сформированное в 30-х годах и располагавшееся в этом же здании – на улице Алеутской, 44. Современный информационный центр в краевом УМВД появился в 1971 году. В него входили оперативно-справочное отделение, отделение статистики, группа оперативной информации и розыска, архив, канцелярия и руководство – всего 19 человек. Первым начальником Информационного центра был подполковник милиции Илья Дмитриевич Герасимов.

Сегодня ИЦ – специализированное подразделение органов внутренних дел, располагающее уникальными многопрофильными централизованными массивами информации. Служба постоянно совершенствуется, внедряет новые технологии и использует передовой опыт. В центре аккумулируются все сведения о преступлениях, совершенных на территории края, информация о людях, преступивших черту закона, о принятых в отношении них решениях. Не проходит и дня, чтобы базой данных ИЦ не воспользовались оперативные службы полиции и другие правоохранительные органы.

– Некоторые граждане, чтобы скрыть свое прошлое или по иной причине, меняют имена, фамилии, даже дату рождения, но все эти изменения остаются в нашей базе данных, – говорит полковник Кукота.

Так что если у вас есть судимость, то получить «чистую» справку смена Ф.И.О. никак не поможет.

Кстати, в Информационном центре есть даже банк лиц, находящихся на профилактических учетах в полиции. Благодаря этой информации появилась возможность получать сведения обо всех гражданах, привлекших внимание правоохранительных органов с оперативной точки зрения.

– Мы также выдаем справки о том, подвергался или не подвергался гражданин административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных средств без назначения врача. То есть то, что не попадает под уголовную ответственность, – поясняет начальник ИЦ.

Также Информационный центр стал оказывать услугу по проставлению апостиля на документах, выданных центром ранее, чтобы эти документы легализовать за рубежом.

(Апостиль – официальный метод легализации документов для того, чтобы подтвердить их законную и юридическую силу в иностранных государствах, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов. – Прим. авт.).

– Допустим, вы планируете учиться или работать за границей, и по требованию принимающей стороны вам необходимо представить справку об отсутствии судимости. Список государств, где требуют этот документ, оговорен Женевской конвенцией по правам человека, – уточняет Сергей Кукота.

Когда в документах «двоится»

По словам руководителя ИЦ, были случаи, когда за справками обращались люди, у которых совпадали все персональные данные, кроме, например, места или даты рождения. Так, в центр обратился житель Надеждинского района, «двойник» которого проживал в Краснодарском крае. У нашего земляка с ним совпадали фамилия, имя, отчество и день рождения. Отличие только в месте рождения и в том, что у краснодарского «близнеца» были две ходки на зону, а приморец чист перед законом.

Узнай свои корни

В последние годы много жителей Приморья обращаются в архивное подразделение ИЦ за справками по реабилитации жертв политических репрессий. Этот документ нужен для получения дотаций репрессированным, кто еще жив, а также их близким родственникам, родившимся до 1956 года. То есть до отмены сталинских репрессий. Аналогичные документы заказывают и родственники раскулаченных крестьян, переселенных в Приморье из западных регионов России. Как говорит Сергей Кукота, сейчас подросло поколение, которое интересуется своими предками, хочет узнать свои корни, от кого и откуда пошел их род. Но стариков, которые могли бы что-то рассказать о прошлом, уже нет. Поэтому люди посылают запросы в различные архивы и в Информационный центр УМВД по Приморскому краю. Данная государственная услуга бесплатная, как и получение справки об отсутствии (наличии) судимости.

Справка

Информацию о порядке и сроках выдачи справок об отсутствии судимости, а также других справок можно получить на официальном сайте УМВД России по Приморскому краю www.25mvd.ru либо в Федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Оценить качество предоставления госуслуги Информационным центром УМВД России по Приморскому краю можно также на сайте www.25mvd.ru в разделе «Главная» – «Для граждан» – «Госуслуги» – «Опросный модуль о качестве предоставляемых услуг УМВД России по Приморскому краю». Либо на интернет-сайте «Ваш контроль» www.vashkontrol.ru.

Информационный центр УМВД России по Приморскому краю: 8(4232) 2214-594, 8(4232) 2214-138, 8(4232) 2214-463.

Сергей КОЖИН

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