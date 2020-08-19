Драма на свежем воздухе Завтра, 20 августа, Приморский театр молодежи открывает Театральный дворик – программу читок современной пьесы на свежем воздухе (16+).

Это возможность для тех, кто соскучился по театру за время эпидемии, не только оказаться в любимой атмосфере, но и приобщиться к современной драматургии и такой необычной форме взаимодействия с публикой, как читка, когда актеры как бы пробуют, намечают роли. Все читки пройдут в дворике театра на Светланской, 15. Начало в 20 часов, вход бесплатный.

Первую, экспериментальную работу по пьесе Данилова «Сережа очень тупой» (16+) 20 августа представит актер Герман Авеличев. Что более абсурдно: пустить в свой дом троих незнакомцев или жить в своем маленьком мире, не задавая лишних вопросов? Принять от них нечто, что может изменить твою жизнь, или избавиться от этого в стремлении вернуться к обыденности? Подчиниться правилам или придумать свои?

27 августа состоится читка документальной пьесы «Это шторм» (16+). 3 сентября актер Иван Синицын представит читку пьесы «Мученик» (16+). 10 сентября свою работу по пьесе «Жара» (16+) покажет режиссер Сергей Руденок.

17 сентября зрители увидят постановку «Клятвенные девы» (16+) Виталия Дьяченко. Эта история происходит в наши дни в Албании. По древнему обычаю этой страны в семье, лишившейся мужчины-наследника и защитника, его обязанности берет на себя незамужняя дочь. Она получает все права и свободы мужчин, но вынуждена дать обет целомудрия и безбрачия. Так было всегда. Глухие к изменившемуся миру, преодолевшему средневековые предрассудки, девы-воины стремятся любой ценой спасти своих близких от давно несуществующих угроз…