Улицу Жигура придется объезжать Во Владивостоке с 5 сентября на участке дороги от дома № 6 на улице Марченко до дома № 46 на улице Жигура будут ограничены движение и парковка автотранспорта.

Как поясняет пресс-служба администрации Владивостока, это связано с проведением АО «ДГК» работ по ремонту магистральной теплотрассы.

Ограничение продлится с 9.00 5 сентября до 23.00 21 сентября 2020 года. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Народному проспекту, Военному шоссе.

Организация, проводящая ремонтные работы, как напоминают в мэрии, обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отдел новостей «В»