Улицу Жигура придется объезжать
Во Владивостоке с 5 сентября на участке дороги от дома № 6 на улице Марченко до дома № 46 на улице Жигура будут ограничены движение и парковка автотранспорта.
Как поясняет пресс-служба администрации Владивостока, это связано с проведением АО «ДГК» работ по ремонту магистральной теплотрассы.
Ограничение продлится с 9.00 5 сентября до 23.00 21 сентября 2020 года. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Народному проспекту, Военному шоссе.
Организация, проводящая ремонтные работы, как напоминают в мэрии, обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отдел новостей «В»