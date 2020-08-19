Велосипедистам указали место Завершаются работы по обустройству велодорожек на Русском острове. Первые из них появились на дороге, ведущей в поселок Канал, информирует пресс-служба администрации Владивостока.

«Велосипедисты любят ездить по дорогам на Русском. Для безопасности горожан было принято решение оборудовать на одной из них велодорожки», – пояснили специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

Специалисты сейчас наносят разметку и с помощью трафаретов обозначают участки, которые предназначены для велосипедистов. Велодорожки проходят по обеим сторонам трассы. В ближайшее время на участке появятся и специальные дорожные знаки.

Напомним, что в прошлом году по поручению главы города Олега Гуменюка на острове Русском появилось 8 километров дорог с новым асфальтовым покрытием. Отремонтировано 3,5 километра дороги, ведущей в поселок Поспелово, почти 2,5 километра – к Парису и около 2 километров – на улице Экипажной.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»