Найден «виновный» в затоплении Космонавтов Уже больше месяца во Владивостоке специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) восстанавливают пропускную способность системы ливневой канализации на улице Космонавтов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в ходе работ был найден участок сети, который несколько лет назад оказался засыпанным грунтом и не мог функционировать.

«При производстве работ специалистами СГТ была обнаружена одна из веток сети ливневой канализации, которая была попросту засыпана. Сейчас продолжаются работы по восстановлению данного участка, а также по приведению в порядок дождеприемных решеток и люков. Многие из них были закатаны в асфальт недобросовестными компаниями, проводящими ранее работы на данном участке», – рассказывают в городском управлении дорог и благоустройства.

Работы по промывке, прочистке и восстановлению сети ливневой канализации на улице Космонавтов проводятся на участке общей протяженностью около одного километра.

Но, как утверждают специалисты, постоянного мониторинга, промывки и прочистки требует каждый участок городской сети ливневой канализаци. «Зачастую в сеть попадает не только мелкий дорожный мусор. Засоры случаются и по вине недобросовестных горожан, выбрасывающих в сеть старые автопокрышки, пакеты с мусором и другие отходы. Даже небольшое количество мусора может послужить подтоплению участка во время сильных дождей», – добавили в управлении дорог и благоустройства.

В числе адресов, где в последние дни городская служба занималась прочисткой и промывкой сетей ливневой канализации, – улицы Космонавтов, Снеговая, 5, 2-я Водопроводная, 2, Шилкинская, 57, 50 лет ВЛКСМ, Калинина, 230, Народный проспект, Шепеткова, Воровского, 54, Всеволода Сибирцева, 125 и другие.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»