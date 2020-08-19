ВПЭС прокладывает сеть к детскому саду, школе бокса и новострою
Общая протяженность новых тепловых сетей в этом году составит около 4 километров, сообщает пресс-служба мэрии.
В начале августа бригада МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» приступила к устройству теплосети к строящимся многоэтажным домам в микрорайоне Лесной квартал на улице Русской.
«Две многоэтажки уже подсоединены к новой теплотрассе. Жильцы новостроя будут от нее получать горячую воду и отопление. Остался третий 20-этажный дом. Уже установили лотки, произвели монтаж труб, осталось их покрасить и сделать теплоизоляцию», – пояснил начальник участка управления строительства ВПЭС Виктор Бахтеев.
Новую тепловую сеть специалисты ВПЭС начали прокладывать и на улице Кирова к дому № 60а – здесь готовится к открытию школа бокса.
«В районе строятся новые дома и объекты, а значит, необходима новая теплосеть, чтобы зимой у новоселов и остальных жильцов были горячие батареи. К спортивной школе бокса ВПЭС прокладывает новую теплотрассу протяженностью 20 метров. Кроме того, рядом со школой находится детский сад № 171, и к нему решено проложить новый трубопровод, а старую сеть демонтировать», – рассказал начальник управления строительства ВПЭС Александр Кунгурцев.
Помимо этого, ВПЭС проложит новую тепловую сеть к домам № 14 на улице Шепеткова и № 17а на Борисенко, а также на улице Басаргина – к одному из двух строящихся детских садов. Подключение дошкольного учреждения к отоплению и горячей воде запланировано до начала нового отопительного сезона.
Отдел новостей «В»
Фото МУПВ «ВПЭС»