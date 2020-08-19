Приморье возводит мосты До конца года в крае завершат ремонт и строительство около 10 мостов, еще столько же начнут строить. Из них три объекта – на новой автомобильной трассе Владивосток – Находка – порт Восточный, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас работы идут на почти 28-метровом мосту через ручей на 13 километре автомобильной дороги Галенки – Новогеоргиевка – Ильичевка – Поспеловка; на мостовом переходе через реку Студеную на 28 километре автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный на подъезде к селу Духовскому; на 85-метровом мосту через реку Зеркальную на 32 километре автодороги Устиновка – Зеркальная.

«На всех объектах высокая степень готовности. Срок сдачи – сентябрь 2020 года», – уточнил руководитель АО «Примавтодор» Алексей Ширшов, отметив, что уже закончен ремонт мостов через реку Черниговку на 568 километре автодороги А370 Хабаровск – Владивосток и через ручей на 453 километре автодороги А-370 Хабаровск – Владивосток.

Также в сентябре обещают завершить строительство моста через реку Крыловку, в ноябре – через реку Мельгуновку.

В рамках строительства автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный в этом году, по словам Алексея Ширшова, будет возведено три мостовых сооружения – через ручей на участке 18-40 километры и два моста через реку Шкотовку.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, до конца этого года начнется строительство еще нескольких мостов. Так, подрядчик уже ведет подготовку к началу работ на мосту через реку Тихую в Анучинском районе. Идут торги на строительство моста на 25 километре дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка, на 89 километре трассы Артем – Находка в районе Фокино. По мосту на 86 километре, а также через реку Осиновку готовится конкурсная документация.

Отдел новостей «В»

Фото АО «Примавтодор»