Кинозалы и театры ждут зрителей. Пока только на половину мест Ослабление режима ограничений позволило культурным учреждениям вновь принимать публику. Оперштаб Приморья по борьбе с распространением коронавируса разъясняет, как это будет происходить.

Возобновить свою деятельность кинозалы и театры могут при условии обеспечения санитарно-эпидемиологических требований. В их числе дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты персоналом и посетителями, социальная дистанция, наличие отдельного входа.

Максимальное количество зрителей одномоментно не может превышать 50 % от общей вместимости помещения. Контролировать это должны сотрудники и служба безопасности учреждения. Рассадка посетителей в залах – в шахматном порядке, а кафе и бары внутри зон обслуживания смогут работать только навынос. Также организациям необходимо регулярно дезинфицировать помещения, сиденья и контактные поверхности не реже одного раза в два часа.

Следить за исполнением этих требований будут минкульт и минпромторг Приморья, а также главы муниципальных образований с помощью мониторинга группами контроля.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК