Коронавирус в Приморье: динамика стабилизируется, но маски не снимаем Ежесуточное количество заболевших COVID-19 в крае перестало расти и даже начало снижаться, констатирует минздрав Приморья. При этом количество людей, победивших болезнь, увеличивается обнадеживающими темпами.

Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба 18 августа, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за сутки (данные на понедельник, 17 августа) в Приморье выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (ранее, напомним, в сутки регистрировалось более 90 заразившихся). Общее количество заболевших составляет 8527 человек.

Не справился с болезнью еще один человек. Всего с начала эпидемии жертвами COVID стали 99 приморцев.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки их количество увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим днем: болезнь победил 121 житель края. В общей сложности коронавирусную инфекцию успешно перенесли 6842 человека.

Таким образом, отмечают в краевом минздраве, в последнее время динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приморье стабилизировалась: ежесуточное количество заболевших остается примерно на одном уровне и даже снижается. В связи с этим в регионе начали обсуждать вопрос о переводе части коечного фонда, зарезервированного для больных COVID-19, для оказания медицинской помощи по иным направлениям.

При этом в ведомстве признают: несмотря на то что ситуация по распространению коронавируса в регионе стабильная, уровень заболеваемости все еще высок.

– Можно говорить о некоторой стабилизации ситуации в Находке, там сейчас нет большого прироста заболевших. Тем не менее сегодня в Приморье фактически нет районов, где не было бы зарегистрированных случаев. На отдаленных территориях это в основном завозные истории, – отметила министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Что касается потенциального возвращения части коечного фонда, подготовленного для больных коронавирусной инфекцией, для плановой госпитализации по другим направлениям, глава ведомства уточнила:

– Сейчас у нас занято около 63 % коечного фонда, и мы впервые за все время начали разговор о его перепрофилировании обратно в те виды помощи, которые они должны оказывать. В частности, в Находкинской больнице в ближайшее время мы будем отказываться от отделения в бухте Отрада для легких форм COVID-19 и постепенно вводить в оборот саму больницу.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

За соблюдением режима повышенной готовности постоянно следят административные комиссии. В начале недели на территории региона проверено 2080 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. Деятельность 48 предприятий приостановлена из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК