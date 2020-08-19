Во Владивостоке красный уровень опасности. Условно Сегодня, 19 августа, на территории Владивостокского городского округа пройдут командно-штабные учения «Рельеф – Владивосток – 2020», сообщает пресс-служба муниципалитета.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить во Владивостоке террористический акт. Также будут отработаны организация взаимодействия администраций объектов с правоохранительными органами, действие групп быстрого реагирования в условиях реальной оперативной обстановки.

На время учений в приморской столице будет действовать критический (красный) уровень опасности.

Жителей и гостей Владивостока просят быть бдительными и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА