Ну что, сухопутные, поедем кататься? Свидетелями необычного происшествия стали в минувшие выходные жители Владивостока, совершающие морские прогулки по проливу Босфор-Восточный, сообщили «Вести Приморья».

Молодой сивуч забрался на стоящий на якоре в акватории катер – отдохнуть и понежиться на солнышке. Очевидцам, снимающим происходящее на видео, ластоногое разве что приветы не посылало. По всему было видно, что животному комфортно и очень уютно. О том, как себя чувствовали владельцы катера, отсиживавшиеся в каюте, информации нет.

По словам зоозащитницы и специалиста по ластоногим, руководителя реабилитационного центра «Тюлень» Лоры Белоиван, появление сивуча у берегов Владивостока – явление не частое, но и не экстраординарное. Популяция морских львов понемногу восстанавливается, а проплыть расстояние от Курил до Приморья для молодого животного не проблема. «Наших северных морских львов и в Калифорнийском заливе видели, – говорит Лора Белоиван. – Вообще, для них такое поведение – норма. Они не боятся людей, не нападают, на северах часто выходят на пляжи, занимают лежаки, переходят дорожки и даже в кафе приходят. Это их нормальное обычное взаимодействие с людьми. Около 30 лет назад сивучи были частыми гостями в Приморье, потом – после сокращения популяции – приплывали к нам гораздо реже, а теперь ситуация возвращается к норме».

Отдел новостей «В»

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