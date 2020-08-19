Воскресным утром не напрягайте ум Организаторы проекта «Йога. Утро. Владивосток» приглашают на бесплатные занятия горожан любого возраста и подготовки, сообщает пресс-служба мэрии.

Занятия проходят на открытом воздухе на территории яхт-клуба «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17а) в субботу и воскресенье c 8.30. Тренировки ведут сертифицированные преподаватели йоги.

Так, в минувшие выходные все желающие выполняли абдоминальные позы. Они помогают укрепить мышцы спины и благоприятно воздействуют на органы брюшной полости. Также участники делали силовые асаны.

«Старались максимально расслабиться, не напрягать свой ум, не убегать мыслями в прошлое или будущее. Быть в моменте, быть здесь и сейчас. Почувствовать внутреннюю тишину», – комментируют организаторы утренней зарядки.

Присоединиться к занятиям могут все желающие независимо от уровня подготовки. С собой нужно взять коврик для йоги, воду и теплую одежду или головной убор в зависимости от погоды.

Напомним, что проект «Йога. Утро. Владивосток» стартовал в краевой столице в 2014 году благодаря конкурсу «Молодежная инициатива». Очередные занятия пройдут в ближайшие выходные, 22 и 23 августа.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru