Шесть золотых наград – в копилку края В минувшие выходные в Москве завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации. По результатам регаты четыре золотые медали у призера Олимпийских игр Ивана Штыля, еще две награды высшего достоинства выиграли приморские гребцы на лодках «Дракон».

Ежегодные старты на Кубок президента в этом году проходили по расширенной программе – помимо традиционных выступлений каноистов и байдарочников в различных дисциплинах зрители увидели еще и заезды в паралимпийской гребле, гребле на доске стоя (SUP) и гонки на лодках «Дракон». Кроме этого, к состязаниям допустили юных гребцов, которым представилась отличная возможность на водных дорожках гребного канала «Крылатское» составить конкуренцию признанным звездам мирового уровня.

Победным почином для приморской команды стало выступление Ивана Штыля. Наш земляк и один из лучших гребцов России выиграл во всех заездах, в которых принимал участие. В итоге он завоевал четыре высшие награды: в каноэ-одиночке, каноэ-двойке и каноэ-четверке в смешанных экипажах на 200-метровке, а также в каноэ-четверке на дистанции 500 метров.

Примечательно, что золотую награду в каноэ-четверке экипаж Ивана Штыля выиграл на лодке с надписью «Приморский край» и гербом региона, расписанной русскими матрешками по эскизу, придуманному жительницей Приморья. Эта лодка дважды приносила российским каноистам удачу на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, где им не было равных среди сильнейших гребцов планеты.

После традиционных состязаний байдарочников и каноистов на водные дорожки Крылатского вышли гребцы на лодках «Дракон». Команда из Приморья подхватила победную эстафету своего титулованного земляка и выиграла гонку на 500 метров среди смешанных экипажей, а сборная команда с гребцами из Приморского края и других регионов победила в мужском классе на дистанции 200 метров.

С успешными выступлениями спортсменов поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что благодаря таким достижениям создается мощная мотивация для занятий спортом.

Елена РИТУС

Фото Федерации гребли на байдарках и каноэ ПК