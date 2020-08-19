Автобус везет по карте «Приморец»? Отвечаем на вопросы читателей, не сумевших получить новую социальную льготу

После публикации, в том числе на страницах «В», информации краевого правительства о социальной карте «Приморец» на редакцию обрушился шквал звонков от недовольных читателей. Недовольны они были по большей части несоответствием изложенной информации и своего личного опыта в пользовании этой картой.

Основные претензии заключались в том, что на карты не всех банков (напомним, что согласно официальной информации правительства карту «Приморец» выпускают пять банков) поступают ежемесячные выплаты в размере 300 рублей на проезд в общественном транспорте. Кроме того, читатели жаловались на то, что часто автобусные терминалы «не видят» карту, даже если на ней есть денежные средства.

Все это заставило нас взяться за телефон и заняться проверкой и уточнением информации. Итак, вот что мы выяснили.

Кешбэка нет. Но проценты получите

Во-первых, вопреки утверждениям наших читателей карту «Приморец», на которую поступают «проездные» деньги, выдают все заявленные правительством края банки (а не только Сбербанк), в том числе региональные. Другое дело, что со Сбербанком правительство заключило договор относительно недавно, из-за чего конкретно в этом финансовом учреждении несколько иной алгоритм обслуживания.

Внимание: в Сбербанке при заполнении заявления о выпуске карты не нужно дополнительно писать заявление на выплату за проезд – здесь эта услуга устанавливается автоматически. Те же граждане, кто карту получил раньше (или в других банках), должны будут прийти в банки или в МФЦ и написать соответствующее заявление.

Во-вторых, как пояснили в банках, кешбэк (то есть возврат части потраченных средств при покупках в магазине) на данной карте отсутствует. Но зато некоторые банки начисляют проценты на остаточные средства на карте. Другими словами, каждый день банк фиксирует остаток денег на карте и рассчитывает проценты от этой суммы, которые начисляет ежемесячно.

Строптивых транспортников «уговорят» силовики

Что касается возможности пользоваться картой непосредственно для оплаты проезда, то эта услуга сейчас доступна жителям Владивостока, Артема и Большого Камня.

«В Находке транспорт оснащен средствами безналичной оплаты, но отсутствует учет поездок – нет подключения к единой системе учета и регистрации. В Дальнереченске планируют приступить к подключению в третьем или четвертом квартале этого года. В Спасске-Дальнем один перевозчик подключен, один планирует присоединиться в 2021 году, один отказывается подключаться. Дальнегорск, Партизанск, Уссурийск, Фокино ведут переговоры с перевозчиками. В течение двух недель к системе должен подключиться Арсеньев, после этого 49 % льготников смогут пользоваться правом льготного проезда по социальной карте», – цитирует пресс-служба регионального правительства главу министерства труда и социальной политики Приморского края Светлану Красицкую.

Руководитель минтруда Приморья уточнила, что камнем преткновения в переговорах с перевозчиками является увеличение процента отчислений на обслуживание терминалов безналичной оплаты, которое возникает при подключении к единой системе учета и регистрации. А руководство края, в свою очередь, пообещало, что, если перевозчики продолжат сопротивляться реализации краевого закона на территории Приморья, к ситуации подключатся правоохранительные органы.

Вытащить карту из стоп-листа

Почему жители Владивостока не могут воспользоваться картой при оплате проезда, в краевом правительстве нам ответить не смогли, но пообещали, что как только эта проблема попадет в поле зрения губернатора (а Олег Кожемяко сейчас плотно занимается нюансами работы «Приморца»), то с ней непременно разберутся.

Дать разъяснения по этому вопросу согласились специалисты управления транспорта администрации Владивостока.

Итак, карта может не обслуживаться по причине отсутствия на ней денег. Либо если реквизиты вашей карты попали в стоп-лист.

Стоп-лист – это перечень транспортных и банковских карт, не допущенных к оплате проезда на транспортных средствах. Для транспортных карт стоп-лист образуется при балансе менее 28 рублей. Для банковских карт стоп-лист образуется при образовании задолженности при оплате проезда за предыдущие периоды.

Когда пассажир оплачивает проезд картой или телефоном, на экране появляется надпись «Одобрено», он получает билет и выходит. Далее система отправляет данные на процессирование в банк, но, если на карте недостаточно средств или банк не одобрил данную операцию, образуется долг и карта пассажира попадает в стоп-лист. Пассажир об этом узнает только при следующей попытке оплаты проезда картой или телефоном, при этом он должен оплатить эту поездку любым другим способом, а не картой, которая находится в стоп-листе.

Карта будет находиться в стоп-листе, пока не будет погашен долг – или автоматически, или через оператора системы.

Чтобы вывести карту из стоп-листа, необходимо позвонить оператору транспортной системы по телефону 243-82-94 и сообщить необходимую информацию.

Если проезд оплачивался картой, а не другими электронными средствами (телефоном, часами), пассажир может самостоятельно погасить долг через сайт https://securepayments.sberbank.ru/client/login.

Сроки хранения данной информации регламентируются внутренними положениями банка, в основном бессрочно.

Вот и ответ на вопрос: скорее всего, пенсионер, написавший заявление на выплату «проездных», решил воспользоваться картой сразу же или в ближайшие дни, когда деньги на нее еще не поступили, и в итоге она автоматически попала в стоп-лист. И если в следующие поездки карта по-прежнему не читается, то вам нужно позвонить по указанному выше телефону.

Справка «В»

Напомним, что пользователем карты могут стать льготники старше 70 лет: ветераны труда, «дети войны», инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла; граждане, признанные реабилитированными, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны боевых действий, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», подвергшиеся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. А также дети-инвалиды, один из родителей в многодетной семье, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

Выплата компенсирует проезд в городском транспорте (автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере) в размере 100 % фактических расходов на сумму до 300 рублей. Кроме того, предусмотрена возможность частичной компенсации абонементных проездных.

В июле на карты «Приморец» льготным категориям граждан, написавших соответствующее заявление, должны были поступить средства в размере 300 рублей. Такая же сумма поступит в августе. С сентября 2020 года средства на карту будут перечисляться в размере фактических истраченных льготником денег на проезд. То есть в сентябре выплата поступит в размере тех расходов на транспорт, который льготник сделал в июле. В октябре средства перечислят в размере расходов на проезд в августе. И так далее.

В бюджете Приморского края на эти цели заложено 240 млн рублей.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО / пресс-служба правительства ПК, Инфографика с сайта Правительства ПК