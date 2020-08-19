Дети легко переносят вирус. К взрослым В Приморье зафиксировано много «домашних» очагов COVID, где первым заболел ребенок, а затем заразилась вся семья

Пока коронавирус не отступает, необходимо бдительно следить не только за своим здоровьем, но и за самочувствием подрастающего поколения. К сожалению, по словам медиков, среди граждан бытует ложное представление о том, что для детей новая инфекция якобы не является угрозой.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ НАСМОРК У РЕБЕНКА

Специалисты предупреждают: ребенок может не только серьезно заболеть, но и стать разносчиком инфекции в своей семье. Об этом на специальном брифинге рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Она объяснила, что дети действительно переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, чем взрослые, но это не значит, что они не могут серьезно заболеть. В Приморье было зафиксировано немало случаев, когда у маленьких пациентов регистрировали заболевание средней степени тяжести.

– Были периоды, когда детский коечный фонд в крае, который у нас развернут на базе двух медучреждений, был занят практически полностью. Сейчас среди детского населения ситуация более или менее стабильна, но нужно четко помнить, что среди детей отмечается наибольшее количество бессимптомных форм, легких форм, которые протекают как банальное ОРВИ и не принимаются никем во внимание, – отметила министр.

Более того, дети являются активными распространителями инфекции. В Приморье было зафиксировано много «домашних» очагов, в которых первым заболевшим являлся ребенок, а затем заражались все взрослые, порой с очень серьезными последствиями для здоровья.

– Поэтому ко всей респираторной симптоматике у детей сейчас нужно относиться очень внимательно. Даже если у ребенка насморк и небольшая температура – то, что мы называем «продуло», «простыл», «на солнце перегрелся» и так далее, все это требует наблюдения. По меньшей мере вызова врача, – подчеркнула доктор Худченко.

Остальные болезни снова лечат по плану

Также куратор здравоохранения рассказала о возобновлении планового лечения в стоматологических поликлиниках Приморья. С начала эпидемии они оказывали только экстренную и неотложную помощь.

– С 17 августа некоторым стоматологиям разрешено оказывать плановую медицинскую помощь – они прошли проверку и подтвердили готовность работать в новых санитарно-эпидемиологических условиях. Это 12 медучреждений: практически все отдельные стоматологические поликлиники в Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанске. В настоящее время проверку проходят стоматологические отделения в составе многопрофильных больниц, в течение ближайшей недели они тоже приступают к работе, – уточнила Анастасия Худченко.

Информации о возобновлении лечебной работы городской службы стоматологии во Владивостоке министр не озвучила. Как выяснил «В», стоматологические поликлиники краевой столицы действительно пока только ожидают соответствующего приказа от регионального ведомства.

Что касается плановой госпитализации по другим лечебным направлениям, к сегодняшнему дню более 30 медучреждений Приморья получили допуск к возобновлению этой деятельности. Так, на минувшей неделе вновь начали принимать пациентов в районных больницах на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.

– Мы открыли больницы во всех северных районах, поскольку они прошли проверку. Это центральные районные и городские больницы в Пластуне, Кавалерово, Ольге, Дальнегорске, а также Лазо, – рассказала глава минздрава.

Напомним, что для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу (фельдшеру) для оформления направления и проведения всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований, в том числе тестирования на COVID-19. Пациенты, которым предстоит плановая госпитализация, проходят тестирование на коронавирус методом ИФА-диагностики. Результаты получают уже на второй-третий день.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта pixabay.com