Стройплощадкам обещаны инженерные сети. Чтобы снизить стоимость жилья Освоение промышленных территорий и организация новых земель во Владивостоке позволят увеличить объемы строительства в два раза. Большое количество предложений на рынке даст возможность снизить стоимость квадратного метра жилья в столице Приморья, приводят мнение экспертов в пресс-службе края.

По словам министра строительства региона Виталия Блоцкого, стоимость квадратного метра жилья зависит в том числе от количества предложений на рынке. Для этого необходимо увеличить объем строительства многоквартирных домов минимум в два раза – до миллиона квадратных метров в год.

«Для этого ведется организация земельных участков в городской агломерации, освоение промышленных территорий во Владивостоке и перевод их под жилищное строительство, прорабатываются варианты освоения застроенных территорий. Ко всему строящемуся жилью будут применены единые стандарты качества отделки», – подчеркнул министр.

На данный момент основные проблемы в строительстве многоквартирных домов – это обеспеченность земельных участков инженерными сетями.

«Мы разрабатываем комплекс мер по заблаговременному подведению инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к границам участков строительства. В результате это дает возможность снять нагрузку по затратам с застройщика и снизить стоимость квадратного метра», – отметил Виталий Блоцкий.

Отметим, что в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Приморье планируется ввести в эксплуатацию 510 тысяч квадратных метров. К 2024 году этот показатель должен составлять не менее 624 тысяч.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru