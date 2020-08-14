Пострадавшим от COVID-19 предлагают переобучение Новый проект по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан, которые в период эпидемии коронавируса остались без работы, стартует в Приморье в ближайшее время, сообщили в пресс-службе края.

Как пояснили в региональном министерстве образования, проект организован Министерством просвещения РФ и Союзом WordSkills Russia.

Проект по переобучению стартует в ближайшее время в субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашем крае. Обучение будет проходить на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills.

«В Приморье квалификационный отбор на право проведения обучения прошли восемь образовательных учреждений – колледжи различной направленности. Надеемся, что такая мера позволит сократить количество безработных граждан в период эпидемии коронавируса, ведь все предлагаемые специальности – это востребованные на рынке труда профессии», – отметила начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова, добавив, что информация о том, куда обращаться для участия в программе, будет размещена в ближайшее время.

Бесплатное обучение смогут пройти граждане, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции: выпускники образовательных организаций, находящиеся под риском увольнения и ищущие работу граждане, которые стоят на учете в центре занятости как безработные.

Направления для подготовки предлагают:

– Промышленный колледж энергетики и связи по компетенции «Электромонтаж»;

– Региональный железнодорожный колледж по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»;

– Региональный технический колледж по компетенции «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

– Дальневосточный судостроительный колледж по компетенции «Сварочные технологии»;

– Приморский политехнический колледж по компетенции «Администрирование отеля» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

– Владивостокский судостроительный колледж по компетенции «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование»;

– Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» по компетенции «Спасательные работы»;

– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по компетенциям: «Фотография», «Организация экскурсионных услуг», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Предпринимательство», «Рекрутер», «Технология моды», «Туризм», «Промышленный дизайн», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Реклама».

По окончании обучения выпускник получит два документа об образовании: свидетельство (сертификат) учебного заведения и Skills-паспорт Worldskills.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /primorsky.ru