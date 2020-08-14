Кибермошенники покусились на детство Подростки все чаще становятся жертвами аферистов

Многие современные родители решают проблему карманных денег с помощью пластика: открывают для своих детей-школьников дополнительные банковские карты и привязывают их к собственному счету. Бывает, что 14-летние подростки, получив паспорт, заводят банковские карты самостоятельно. Но не все родители считают нужным предупредить ребенка, что, совершая операции с банковской картой, есть риск стать жертвой мошенников. В Дальневосточном главке Банка России рассказали несколько типичных историй о способах обмана, которые часто используют аферисты в отношении несовершеннолетних.

Фейк или не фейк

Источником опасности могут стать покупки для онлайн-игр. Например, ребенок может откликнуться на предложение выгодно купить одежду или оружие своему персонажу в игре. Беда не в том, чтобы купить виртуальные пиксели (элемент цифрового изображения) за настоящие деньги, а в том, что покупка может произойти на фейковом сайте.

«Мы с ребятами из школы подсели на одну онлайн-игру, там можно общаться между собой и знакомиться с другими игроками. Игра сама по себе бесплатная, но, чтобы быть наравне с топами, в списке лучших, нужно платить за лучшие шмотки и пушки для виртуальных персонажей. В игре есть свой магазин, где все это можно купить. Однажды мне написал в игровой чат какой-то парень, мы поболтали, и он по секрету скинул мне ссылку на более бюджетную лавку, – рассказывает восьмиклассник Дима.

Предложение провести платеж через «безопасную ссылку» от незнакомого человека, безусловно, должно было насторожить юного геймера. На самом деле не нужно переходить по ссылкам – все покупки в игре или приложении должны проходить внутри них. Вы вводите реквизиты карты на странице продавца, в данном случае онлайн-игры, после чего происходит автоматическое перенаправление на шлюз* платежной системы вашей карты. Платежные шлюзы безопасно соединяют держателя карты с банком, банк присылает клиенту в СМС-сообщении одноразовый код для подтверждения операции. Затем происходит оплата.

Предметом покупки могут быть не только виртуальные атрибуты игр, но и вполне реальные вещи из интернет-магазинов.

«Подростки могут обратить внимание на заманчивые предложения, которыми пестрит Сеть. Но им нужно понимать, что не стоит гоняться за «выгодными и уникальными» акциями. Пользоваться можно лишь проверенными торговыми площадками и сайтами известных сетевых ретейлеров. Следует внимательно проверять ресурсы и не переходить на страницы даже известных интернет-магазинов по всплывающим рекламным баннерам или ссылкам, полученным в чатах. Адреса электронных прилавков лучше всегда набирать в строке браузера вручную, при этом адрес, который вы вводите, должен быть получен из официальных источников», – рассказал начальник отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян.

Рога и копыта

Если подростку хочется купить модную вещь, но не хватает карманных денег, он может попытаться сам заработать. И воспользоваться объявлениями о быстром и легком заработке, которыми наводнена Всемирная паутина. И зачастую такая «подработка» сопровождается необходимостью заплатить организатору комиссию или первый взнос, которые в будущем якобы должны окупиться с лихвой. Так под видом сверхприбыльного проекта жулики вовлекают подростка в финансовую пирамиду.

«До выплат дело не доходит. Втянув в аферу как можно больше людей, организаторы исчезают. Нужно убедить подростка, что обещания молниеносной прибыли – это всегда признак мошенничества. Массированная реклама в СМИ, в Интернете и соцсетях также является одним из признаков финансовой пирамиды. Ведь у ее участников одна задача: быстро «заработать» и свернуть свою деятельность», – пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.

Варианты быстрого «заработка» могут быть различны: регистрация на сомнительном сайте, прохождение опроса, букмекерские ставки с оплатой комиссии. Итог один: деньги вместе с реквизитами карты попадают в нечестные руки.

Если ваш ребенок сообщил, что хочет приобрести дорогую вещь, лучше обсудите с ним, как достичь этой цели, составьте с ним финансовый план.

Когда и уксус сладкий

Нередко махинаторы от имени популярных блогеров запускают рекламу «беспроигрышных лотерей». Участникам такого розыгрыша под различными предлогами рекомендуют пройти по ссылке и ввести данные банковской карты, например, для оплаты комиссии или доставки. Эти действия, как несложно догадаться, приведут к фишинговому сайту** и, как следствие, к убыткам.

Прежде чем испытывать фортуну, проверьте организаторов онлайн-розыгрыша: почитайте о них отзывы в Интернете, зайдите на официальную страницу блогера, чтобы убедиться, что он действительно участвует в этой акции.

«Я и мои знакомые не раз получали предложения поучаствовать в розыгрышах, в которых обещан стопроцентный выигрыш. Невероятно, что есть еще люди, которые хотят что-то получить на халяву. Неужели они и вправду на что-то рассчитывают? У меня двое детей младшего подросткового возраста, и я задумываюсь о том, чтобы завести им банковские карты. Чтобы они учились принимать самостоятельные решения и постепенно выходили из-под родительской опеки. Но, с другой стороны, я все еще сомневаюсь, не слишком ли это большая ответственность. Во всяком случае, уже сейчас говорю с детьми об опасностях, которые таит Интернет, в том числе о кибермошенничестве», – рассказала жительница Владивостока.

Изображая жертву

Киберпреступники взламывают аккаунты в соцсетях, а затем от чужого имени делают рассылки. Зацепить любителя поболтать в чате ничего не стоит. А дальше следуют рассказы о тотальном невезении и просьбы занять деньги. Или, к примеру, пришлют ссылку на улетную новость или потрясающие фото. Но ссылка на адрес может оказаться вредоносным вирусом, который крадет персональные данные, логины и пароли от личных кабинетов.

Поэтому, прежде чем поддаться на уговоры, лучше перезвонить приятелю и удостовериться, действительно ли ему нужна помощь. А защититься от вредоносных ссылок помогут антивирусы, которые лучше установить на всех гаджетах.

Бывают и совершенно дикие случаи, когда мошенники втираются в доверие к детям и набиваются им в друзья на тематических форумах. Затем под разными предлогами они получают необходимую им информацию. Доверчивые дети присылают им фотографии своих собственных банковских карт, а также карт и паспортов родителей. Этого достаточно, чтобы подорвать ваше финансовое положение.

Предупрежден – значит вооружен

Чтобы обезопасить себя и ребенка, можно заблокировать или ограничить некоторые функциональные возможности детской карты, например, ввести запрет на оплату картой в Интернете. При каждой попытке совершить онлайн-покупку родители будут получать СМС с кодом подтверждения операции. Лучше подключить на номер своего телефона уведомления о каждой операции по карте, это поможет отслеживать все траты ребенка. Банки предоставляют возможность установить лимит расходов на день, неделю, месяц или количество операций по карте в день.

Но самое главное – как можно раньше обсудить с детьми правила разумного финансового поведения. Именно так поступают ответственные родители. Ведь если ребенок уже начал пользоваться банковской картой, то он должен быть в курсе базовых правил безопасности: никому не давать карту даже на время, никому не сообщать ПИН- и CVC/CVV-коды, прикрывать ладонью клавиатуру банкомата или терминала в магазине, когда вводишь ПИН-код. Если потерял карту, обязательно предупредить родителей, чтобы они своевременно оповестили об этом банк.

Справка

*Платежный шлюз – это сервис, который авторизует и обрабатывает платежи по банковским картам для онлайн– и традиционных розничных, офлайн-торговцев.

**Фишинговый сайт – сайт злоумышленников, который выглядит идентично настоящему сайту.

Фото с сайта pixabay.ru