Уроки физкультуры – бесплатно и для всех Каждую среду на стадионе «Строитель» будут проводиться бесплатные занятия фитнесом для всех желающих, сообщили в пресс-службе мэрии. На этой неделе уже прошли первые тренировки.

Организатором мероприятий выступает автономная некоммерческая организация «Региональный центр развития физической культуры и спорта».

«Занятия проводятся тренерами в рамках реализации регионального проекта «Социальный фитнес. Приморье». С этой недели они будут проходить 2 раза в неделю – по средам с 19 часов на стадионе «Строитель», а по субботам с 10 утра на площадке рядом со школой № 82 на улице Адмирала Горшкова, 26», – рассказала организатор Александра Полякова.

Участникам фитнес-тренировок необходимо быть в удобной одежде, с собой приносить коврик и воду.

Отдел новостей «В»