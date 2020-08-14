УК штрафуют за некачественную дезинфекцию подъездов Сотрудники управления содержания жилого фонда администрации Владивостока совместно с региональной государственной жилищной инспекцией ежедневно проверяют подъезды многоквартирных домов. Такие рейды проходят не только в краевом центре, но и по всему Приморью, отметили в пресс-службе мэрии.

Так, в регионе уже обследовано около 14000 подъездов, выявлено 2700 нарушений уборки, содержания и дезинфекции, составлен 341 административный протокол, из них 271 – направлен в суды, 102 уже рассмотрены.

«Вынесено 84 предупреждения, в девяти случаях назначены штрафы на общую сумму 430 тысяч рублей. Оштрафованы компании из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Партизанска», – уточнил руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений Баршай.

Во Владивостоке на минувшей неделе специалисты проверили 21 жилой дом по следующим адресам: ул. Авраменко, 15, 15а; Океанский проспект, 99, 101; проспект 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 151, 153, 159а, 159б, 159в, 159г; ул. Русская, 37, 51а, 59/3, 59/4, 59/5, 73, 73б, 74, 65а. Составлено три материала на управляющие организации о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования и придомовых территорий.

Напомним, что специалисты мэрии готовы помогать горожанам отстаивать свои интересы, в частности, консультировать жителей краевого центра по всем юридическим вопросам, в том числе по поводу смены УК.

Как уже писал «В», управляющим компаниям Владивостока дано поручение усилить меры по дезинфекционной обработке мест общего пользования многоквартирных домов. При этом средства на закупку моющих средств будут компенсированы из бюджета.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru