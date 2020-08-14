Лето в школе: игры, конкурсы и обед В 56 учреждениях образования Владивостока работают пришкольные лагеря. В основном это школы, но есть и центры детского творчества. Первая смена длилась с 27 июля по 10 августа. Вторая началась 10 августа и продлится до 28 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в отдых, и теперь на входе в школу детей ждет измерение температуры и дезинфекция рук. Но в течение всей смены для ребят по-прежнему запланирована насыщенная развлекательная и познавательная программа. Находиться в лагере ребенок сможет с 8.30 до 14.30. Для всех предусмотрен завтрак и обед.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru