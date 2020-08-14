Классы проверят на безопасность, наличие масок и градусников С 1 сентября все учебные заведения приморской столицы начнут работу в очном режиме. Для этого в образовательных учреждениях помимо традиционных ремонтных работ должны провести мероприятия по санитарной готовности к безопасному образовательному процессу, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию правительства края.

В ближайшие дни планируется направить в школы административные комиссии, которые проверят, в частности, наличие термометров, дезинфицирующих средств, масок для педагогов.

Напомним, что в преддверии нового учебного года все образовательные учреждения краевого центра прошли необходимую подготовку. Так, были проведены промывка и опрессовка систем отопления, поверка, установка и замена приборов учета водоснабжения и электроэнергии, ремонт и испытания внутренних противопожарных водопроводов.

Особое внимание уделяется безопасности пребывания ребят в школах и детсадах. И в первую очередь пожарной безопасности. В этом году в 48 образовательных учреждениях заменены системы автоматической пожарной сигнализации. Замена такого количества одновременно проводится впервые.

Кроме того, в 56 учреждениях ведется установка противопожарных дверей и люков, в 32 – восстановление поэтажных (противодымных) дверей, закуплено 288 новых и перезаряжено более 6 тысяч огнетушителей, в нескольких школах проведен ремонт эвакуационных выходов.

На территории семи образовательных учреждений идет замена и ремонт ограждения, в 28 учреждениях проходит текущий и капитальный ремонт кровли, на территории 26 образовательных учреждений восстанавливают наружное освещение. В ряде школ и детских садов отремонтированы вентиляционные системы, пищеблоки, фасады, внутренние помещения и другие общестроительные работы.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru