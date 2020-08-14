Только отечественного производства: турфирмы, маршруты и карта «Мир» В ночь с 20 по 21 августа в России стартует программа стимулирования туристических поездок внутри страны.

О старте этой программы, больше известной как «внутритуристический кешбэк», накануне заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства Приморья.

Напомним, что о новой программе по поддержке внутреннего туризма федеральные власти объявили в конце июля текущего года. В рамках этой государственной инициативы, на которую из резервного фонда обещано выделить 15 миллиардов рублей, 700 туроператоров и более 3000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристических предложений для путешествий россиян по всей стране.

Условием частичного возврата денег для граждан является покупка тура (проживания в отеле) у компании, участвующей в программе. Причем оплачивать тур (проживание в отеле) необходимо с помощью карты «Мир» любого банка. Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно найти на интернет-сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Длительность тура должна быть не менее 5 дней (4 ночей), стоимость – не менее 25 тысяч рублей. В этом случае кешбэк составит 5 тысяч рублей. Максимальный размер суммы частичного возврата денег – 15 тысяч рублей – возможен в случае, если стоимость услуги составит от 75 тысяч рублей и выше. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года.

В программе готовы принять участие более 30 приморских компаний, уточнили в Агентстве по туризму Приморья.

Как уточнил руководитель агентства Владимир Щур, от края, который стал одним из 44 российских регионов – участников программы, зарегистрировались 33 компании: 15 – коллективные средства размещения, 18 – туроператоры.

«Программа внутритуристического кешбэка не только поможет многим россиянам побывать в нашем регионе, но и еще раз продемонстрирует участникам рынка преимущества работы в правовом поле», – подчеркнул Владимир Щур.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса НАГАЕВА/ primorsky.ru