У прилетающих потребуют ПЦР-обследование Глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская рассказала, к чему готовиться приморцам, желающим слетать за границу.

Как сообщили в пресс-службе края, все возвращающиеся на родину из иностранных государств россияне должны в течение трех дней пройти ПЦР-обследование на коронавирусную инфекцию в любой лаборатории и загрузить прокол исследования на портале госуслуг. Данное постановление вступило в силу с 1 августа 2020 года.

По словам главного санитарного врача Приморья, процедура прохождения диагностики оплачивается лично гражданином.

«На сайте появилась новая форма под названием «Регистрация прибывающих в РФ». Заполнять ее придется всем, кто решит поехать за рубеж и вернуться на самолете. Причем сделать это надо будет до регистрации на рейс. Анкеты в течение суток будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин», – пояснила Татьяна Детковская.

Алгоритм действий таков:

1. Зайти на сайт www.gosuslugi.ru и авторизоваться на портале.

2. Чтобы заполнить форму для приезжающих, достаточно упрощенной учетной записи. То есть, если вы до сих пор не были зарегистрированы на Госуслугах, это можно исправить: указать Ф.И.О., мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения. Вводите его – и учетная запись успешно создана.

3. Заполнить анкету. В ней просят предоставить паспортные данные, загрузить фотографию анфас, указать место постоянной регистрации и фактического проживания, данные о семье, информацию о пребывании за границей и способах передвижения при въезде.

Отмечается, что в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прилета в РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций (вызвать врача на дом).

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»