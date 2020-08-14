Собирать новый урожай мешает непогода Аграрии собрали свыше семи тысяч тонн картофеля и овощей с приморских полей, сообщили в пресс-службе края.

В лидерах уборочной кампании – Октябрьский муниципальный округ и Уссурийск.

«На данный момент собрано 3786 тонн картофеля и 3718 тонн овощей, в том числе 943 тонны огурцов и 366 тонн томатов», – уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства.

По словам специалистов, корректировки в уборочную кампанию вносят непростые погодные условия. Сегодня план по сбору овощей выполнен на 11,4 %, картофеля – на 5 %.

Отметим, что для производителей овощей в Приморье предусмотрены меры государственной поддержки. Это прямые выплаты за реализованную продукцию – от 3 до 5 тысяч рублей за тонну. А также возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники, позволяющей уйти от использования ручного труда.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта primorsky.ru