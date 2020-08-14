В нацпроекте «Наука» будет участвовать приморская «Звезда» Судоверфь «Звезда» в Большом Камне построит два научно-исследовательских судна по нацпроекту «Наука».

Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на информацию Министерства науки и высшего образования РФ, новые суда позволят проводить широкий спектр измерений параметров морской среды с помощью бортовой и буксируемой аппаратуры. Обрабатывать полученные данные можно будет в режиме реального времени.

Отмечается, что приморская судоверфь обладает всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями для строительства судов арктического класса. Как писал «В», в числе проектов, которые уже реализует судостроительный комплекс (ССК) «Звезда», – строительство танкеров-челноков высокого ледового класса, арктических судов-газовозов, уникального атомного ледокола «Лидер» и других.

Проектированием судов занимается Центральное конструкторское бюро «Лазурит» – генеральный проектировщик всех судов, строящихся в настоящее время на ССК. Над ним работали ведущие специалисты в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики. Проект получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства и других надзорных органов. На научно-исследовательских судах, которые будут построены в рамках национального проекта «Наука», предусмотрены бортовые лаборатории для проведения анализа проб воды, взвеси и донных осадков. Исследования пройдут в Мировом океане и будут включать физические, химические, метеорологические, биологические, геологические, геофизические и другие виды работ.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Министерством науки и высшего образования РФ/ primorsky.ru