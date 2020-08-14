Дорожные рабочие устраняют последствия дождей Ремонтные бригады работают на участках дорог в Приморье, пострадавших от сильных дождей. По данным пресс-службы края на 13 августа, проезд отсутствовал по двум направлениям.

Одно из них – на 8 километре дороги Ясеневое – Олон в Пожарском районе, уточнили в АО «Примавтодор».

«Во вторник вечером, 12 августа, размыло проезжую часть, не доезжая один километр до Красного Яра. Наблюдался перелив через дорогу шириной четыре метра и глубиной до метра. Как спадет вода, займемся восстановлением», – отметили специалисты, добавив, что 12 августа дорожники устранили промоину и обеспечили проезд на 4 километре этой дороги.

Также из-за перелива воды и размыва земполотна нет проезда на дороге Ключи – Джигит в Тернейском районе. К ремонту приступят после спада воды.

Отдел новостей «В»

Фото АО «Примавтодор» /primorsky.ru