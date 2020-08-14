12 мобильных прививочных комплексов поедут по краю 1,1 миллиона жителей Приморья планируется привить от гриппа в этом году. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба в минувшую среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе региона.

По словам заместителя председателя правительства края Дмитрия Маризы, всего планируется привить 60 % приморцев – 1,1 миллиона человек, в том числе не менее 75 % представителей групп риска.

«Для максимального охвата прививаемых с 1 сентября во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке будут работать 12 мобильных прививочных комплексов, размещенных в наиболее людных местах», – обозначил он.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма, даже для не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации.

Отдел новостей «В»