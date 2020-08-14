Почти 70 тысяч приморцев могут бесплатно привиться от пневмонии Жители края, имеющие хронические и другие заболевания, могут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции. В настоящее время в регионе имеется вакцина для детей и взрослых, сообщили в пресс-службе края.

Воспользоваться правом на бесплатную вакцинацию могут малыши в возрасте до 2 лет включительно, взрослые из групп риска – всего около 70 тысяч человек, уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

«В первую очередь внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкологические проблемы и другие показания», – добавила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

В настоящее время в Приморье в наличии достаточное количество пневмококковой вакцины «Превенар» и «Пневмовакс23».

«С помощью прививки формируется иммунитет к болезнетворным инфекционным агентам, которые вызывают тяжелые заболевания и влияют на риск осложнений», – отметила Евгения Воробьева.

В региональном минздраве подчеркнули, что также против пневмококка ведется вакцинация пожилых людей, проживающих в соцучреждениях Приморья.

«Вакцинацию граждане получают в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», – сообщили в ведомстве.

Прививку можно сделать в лечебно-профилактических организациях по месту жительства, получив предварительную консультацию у участкового педиатра или терапевта. Именно они определяют показания для данной вакцинации.

Отдел новостей «В»