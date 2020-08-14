Режим ЧС ввели в поселке Сибирцево В поселке Сибирцево Черниговского района 12 августа в результате шквального ветра пострадали крыши жилых домов и сооружений, отключены от электроснабжения почти 500 зданий, сообщили в пресс-службе края.

В тот же день в поселке был введен режим ЧС межмуниципального характера, оперативные службы приступили к ликвидации последствий урагана.

По информации регионального министерства ГО и ЧС, в поселке Сибирцево сорвало около 40 % кровли поликлиники № 1 на улице Совхозной, 3. На железнодорожной станции Сибирцево сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана.

«У шести человек травмы легкой степени тяжести – порезы и ушибы. Сорвало часть крыши пожарного депо и около 5 % кровли в нескольких школах. Частично пострадали крыши 43 жилых строений. Отключены от электроснабжения 492 дома, в которых проживают 794 человека», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Отдел новостей «В»

Фото министерства ГО и ЧС ПК/ primorsky.ru