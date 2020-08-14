Сергея Шойгу на Командорах встретил десант «черных беретов» На этой неделе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в сопровождении генералов и адмиралов Генштаба, главного командования ВМФ РФ проинспектировал войска Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, свой визит он начал с посещения соединений ТОФ на Камчатке. В городе подводников Вилючинске министр проверил ход строительства объектов инфраструктуры для новейших атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые должны поступить в состав флота предстоящей зимой.

Генерал армии Сергей Шойгу поручил командующему ТОФ адмиралу Сергею Авакянцу сделать «образцовой» базу подводных стратегических и многоцелевых крейсеров в Авачинском заливе и на прилегающем побережье. Речь идет о новых пирсах, системе жизнеобеспечения и ремонта подлодок, охраны базы, а также о подготовке жилья и социально-культурной сферы для экипажей и членов их семей современных кораблей. Заодно министр поручил провести «учение по ликвидации выслуживших свой срок старых коммуникаций», другими словами, очистить и благоустроить территорию Вилючинска.

Второй важной темой, которая касается уже всей России, для главы оборонного ведомства стал осмотр местных подразделений Юнармии на Камчатке. По его словам, сегодня юнармейцев почти 760 тысяч по стране. Это самое большое, самое масштабное, самое организованное молодежное движение. Прямо сейчас в разных регионах создаются юнармейские дома, которые призваны заменить ранее существовавшие Дома пионеров. Таких юнармейских домов уже 46. Следующим шагом станет открытие центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Кстати, несмотря на коронавирусную инфекцию, этим летом по всей России действовало 1560 летних юнармейских лагерей.

Специально к визиту высокого гостя на Камчатку впервые в истории нашей страны были приурочены тактические учения ТОФ на Командорах. В ходе плановой подготовки соединения морской пехоты одно из его подразделений произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах. Целью высадки воздушного десанта являлась переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из островов.

В ходе учения «черные береты» совершенствовали навыки по выполнению прыжков в полной боевой выкладке со штатным оружием с организацией обороны объекта в жестких географических и климатических условиях. Десантирование производилось из самолетов Ан-26. Для выполнения поставленных задач использовались новейшие парашютные системы «Арбалет». К учению привлекалось около роты наиболее подготовленных военнослужащих, экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

После Камчатки визит Сергея Шойгу продолжился в других местах дислокации войск ВВО.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ