Звездный десант – на Приморской сцене Пятый международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с сегодняшнего дня по 6 сентября.

О первой премьере фестиваля – балете «1000 и одна ночь» (6+) – мы рассказали на страницах толстушки «В».

Еще одна фестивальная премьера – опера Верди «Дон Карлос» (12+) будет показана 29 августа. В спектакле примет участие всемирно известный бас, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Он исполнит одну из своих коронных партий – Филиппа II. Для певца это первый визит на Приморскую сцену. Дирижировать премьерой будет Валерий Гергиев.

Также в программе фестиваля – несколько оперных спектаклей в концертном исполнении, участие в которых примут звезды основной труппы Мариинки. Владивостокцы увидят «Огненный ангел» Прокофьева (12+), «Сельскую честь» Масканьи (12+) и подготовленный за время самоизоляции добродушный шедевр Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (III акт) (12+). Все три вечера пройдут под управлением Валерия Гергиева.

Звездный десант ожидается и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Так, в опере «Царская невеста» (16+) выйдут на сцену Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко. В одной из своих коронных партий – Риголетто – в одноименной опере Верди (16+) выйдет Владислав Сулимский, недавно открывавший в этом спектакле историческую сцену Мариинского театра. В «Аиде» (16+) партии исполнят Екатерина Семенчук, Роман Бурденко, Евгений Никитин, Михаил Петренко.

В балетных спектаклях Приморской сцены примут участие не менее именитые артисты. Премьер театра и любимец публики по всему миру Кимин Ким и победительница проекта «Большой балет» телеканала «Россия–Культура» Рената Шакирова станцуют в «Дон Кихоте» (12+).

Премьер Мариинского театра и приглашенный солист Баварского государственного балета Владимир Шкляров в партнерстве с молодой яркой балериной Марией Хоревой выйдут в «Спящей красавице» (6+). Партию феи Сирени в этом спектакле исполнит прима-балерина петербургской труппы Екатерина Кондаурова. Поклонников искусства танца также ждет несколько вечеров современной хореографии (16+). Будут показаны «Concerto DSCH» Алексея Ратманского, «Solo» Ханса ван Манена, «Глина» Владимира Варнавы и «Русские тупики–II» Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой.

В заключение фестиваля, 5 и 6 сентября, будет показана «Война и мир» (16+) Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.

Отдел новостей «В»